Andres Iniesta este în colimatorul fiscului japonez

Conform informațiilor furnizate de presa niponă și citate de EFE, autoritățile fiscale japoneze au solicitat fotbalistului spaniol Andres Iniesta să plătească o sumă în valoare de 580 de milioane de yeni (echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de euro). Suma reprezintă impozite neachitate către stat. Potrivit ziarelor, Iniesta nu și-a declarat corespunzător veniturile obținute în timpul șederii sale în Japonia.

Catalanul se numără printre fotbaliștii străini care au evoluat la echipe japoneze și față de care Agenția Fiscală japoneză solicită sume diferite. Acestea sunt datorate prin neîndeplinirea corectă a obligațiilor fiscale. Conform postului public NHK, suma totală de venituri nedeclarate pentru acești fotbaliști străini este estimată la aproximativ 12,7 milioane de euro.

Sursele citate de NHK indică faptul că Oficiul regional al fiscului din Osaka, sub jurisdicția căruia se află orașul Kobe, a calculat că Iniesta are de achitat aproximativ 860 de milioane de yeni (aproximativ 5,2 milioane de euro). Suma se referă la onorariile contractuale primite de la clubul Vissel Kobe/ Iniesta a evoluat la acest club din iulie 2018 până în anul precedent.

Încă doi fotbaliști sunt urmăriți de fisc

Autoritățile japoneze consideră că Iniesta (în vârstă de 39 de ani) a fost rezident fiscal în Japonia în timpul șederii sale. Asta, deoarece locuia împreună cu familia sa în Kobe în acea perioadă. Fostul fotbalist al Barcelonei și al naționalei Spaniei a îndeplinit și rolul de ambasador cultural al orașului.

Alți doi fotbaliști sunt afectați de aceeași situație. Unul este sud-coreeanul Jin-hyeon Kim (36 de ani), portarul echipei Cerezo Osaka. Acesta are de plătit o sumă ăn valoare de 700 de milioane de yeni (echivalentul a 4,2 milioane de euro). Al doilea este atacantul brazilian Anderson Patric Aguiar Oliveira, cunoscut sub numele de „Patric” (36 de ani), jucător al echipei Nagoya Grampus. Jucătorul carioca are de achitat 600 de milioane de yeni (aproximativ 3,6 milioane de euro).

Iniesta, care va împlini 40 de ani pe 11 mai, a jucat într-un total de 723 de meciuri pentru FC Barcelona înainte de a se alătura echipei japoneze Vissel Kobe. La gruparea japoneză a evoluat de 134 de ori. Ulterior, în vara anului trecut, el a semnat un contract cu Emirates FC din campionatul Emiratelor Arabe Unite.