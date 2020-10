Un greu din politică face dezvăluiri incendiare. Politicianul a povestit, într-o intervenție la Radio Guerilla, ce se întâmplă cu adevărat într-una dintre cele mai importante instituții ale statului: Parlamentul României. Cea care a făcut declarațiile șocante este deputatul liberal Adriana Săftoiu.

„Căutăm un răspuns la o întrebare greșită. Tot timpul ne întrebăm cine să ne guverneze: socialiștii, liberalii, capitaliștii, muncitorii? E cea mai nefericită întrebare. După mine, întrebarea la care trebuie să căutăm răspuns este: dacă organizăm instituțiile statului atât de bine încât politicieni, mai buni, mai răi, mai competenți, mai incompetenți, nu pot să aducă prejudicii acestor instituții? Pot să spun atât. Parlamentul României nu e instituție, e o clădire în care niște oameni, puși pe liste, aleși de oameni, printre care am fost și eu, unii se duc la serviciu, alții nu se duc. Nu e o instituție puternică, pentru că nu are reguli. Am avut colegi pe care nu i-am văzut cu lunile în Parlament”, a susținut Adriana Săftoiu.

Ea a spus că există o diferență de la cer la pământ între Parlamentul din anii 2000 și cel de acum.

„Din 2004, Parlamentul cunoaște o degradare continuă, foarte accelerată, mai ales din 2012. Prima cauză pentru care se decredibilizează e modul în care lucrăm. Când eram jurnaliști în Parlament, se lucra inclusiv vineri, pentru că acolo aveau loc dezbateri, legile erau introduse în dezbaterea Parlamentului în plen și se vota articol cu articol. Acum, ca să nu intru în detalii tehnice, se votează la pachet și știi câte ore lucrăm noi pe săptămână, în plen plus comisii? Maximum 10 ore. Primul pas este acest program de lucru absolut ridicol și care practic a făcut din Parlament o chestie de ridicăm mâna”, a susținut deputatul PNL.

Adriana Săftoiu a aruncat apoi bomba: În Parlament se practică fals în semnătură.

„Poți să nu vii la Parlament, nu te sancționează nimeni. Poți să lipsești, faci o hârtie de mână, zici că ai avut probleme. În Parlament poți să practici fals în semnătură și se practică fals în semnătură. Semnezi că ești prezent la comisie când nu ești prezent, comisii care se desfășoară uneori fără cvorum sau cu cvorum doar pe hârtie. Unii semnează înainte să înceapă ședința fără să intre în sală, alții semnează după ce se termină ședința, nefiind în sală. Nu se sancționează cu nimic, așa ceva în Parlamentul European nu se întâmplă”, a spus Săftoiu la Radio Guerilla.