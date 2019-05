Este vorba despre producătorul de espressoare De’Longhi România. Massimo Paronitti, director de Operaţiuni pentru Europa, a declarat că vrea să angajeze un număr de 220 de persoane.

„Cea mai mare provocare pentru noi în acest an este să introducem ceva nou pentru noi, flexbilitate pe piaţă. Pieţele sunt din ce în ce mai solicitante şi este foarte dificil să anticipăm ce anume vom produce şi ce anume vom vinde. Trebuie să fim foarte flexibili”, a declarat Massimo Paronitti, potrivit news.ro.

Compania găseşte însă foarte greu angajaţi, care aleg să plece în străinătate pe salarii mai mari, mai ales pe perioada verii.

„Este din ce în ce mai greu, deoarece şi oamenii sunt tot mai puţini. Companiile producătoare cresc şi toate companiile de pe piaţă caută oameni. Şi atunci ce facem dacă nu găsim oameni? Este o provocare foarte mare. Companiile concurează pentru angajaţi, toate spun ‘vino să lucrezi cu noi’. Iar asta este o problemă specifică României, în alte ţări nu e aşa. Piramida cererii şi a ofertei e inversată, locurile de muncă sunt mai multe decât candidaţii. În plus, acum oamenii se mută în alte ţări, unde câştigă mai bine, sunt mult mai flexibili decât acum 15 ani”, a adăugat Massimo Paronitti.

De asemenea, De’Longhi România estimează pentru acest o cifră de afaceri asemănătoare, de 1,21 miliarde lei.

Compania şi-a planificat investiţii de 9 milioane euro în acest an, în automatizări şi echipamente noi pentru linii noi de producţie.

De’Longhi România, parte a Grupului De’Longhi, proprietarul mărcilor Kenwood, Braun şi De’Longhi, a înregistrat o creştere de aproximativ 30% faţă de 2017, atingând o cifră de afaceri de 1,22 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate marţi, într-o întâlnire cu presa, la Cluj.

Compania operează una dintre cele mai mari fabrici din grup în Jucu, judeţul Cluj, pe platforma de 65.000 mp pe care a preluat-o în februarie 2012, unde anual produce peste 4,4 milioane de unităţi.

La uzina din Jucu, compania produce espressoare complet automate marca De’Longhi, mixere şi blendere de mână marca Braun, precum şi espressoare cu capsule pentru una dintre companiile sale partenere.

„Într-un an, producem peste 1,4 milioane de espressoare complet automate, 2,3 milioane de aparate electrocasnice mici pentru prepararea alimentelor, precum şi 700.000 de espressoare cu capsule”, spune Massimo Paronitti.

De’Longhi Group a deschis anul trecut şi un birou comercial în România.

„Dacă ne uităm la categoriile espressoare complet automate şi blendere de mână, 85% din vânzările noastre din 2018 sunt reprezentate de produse fabricate în unitatea noastră din Jucu şi suntem bucuroşi să vedem că publicul din România are o apreciere deosebită pentru aparatele produse local”, afirmă Peter Ferluga, director comercial al De’Longhi România.

Cea mai mare parte a producţiei locale este exportată în ţări precum Marea Britanie, Franţa, Germania, Australia etc.

„Pe lângă faptul că aici avem una dintre cele mai mari fabrici din cadrul grupului şi cel mai mare număr de angajaţi din Europa, România are şi un potenţial ridicat de a deveni o piaţă foarte importantă pentru noi în ceea ce priveşte vânzările. Avem branduri de renume la nivel internaţional. Obiectivul nostru este să ne creştem semnificativ cota de piaţă la nivel local, pe toate mărcile, şi suntem foarte încrezători, pentru că avem unele dintre cele mai bune produse din fiecare categorie”, adaugă Peter Ferluga.

Compania a înregistrat, de asemenea, o evoluţie importantă în ceea ce priveşte numărul de angajaţi, echipa sa crescând cu peste 570 de persoane noi anul trecut şi ajungând la un total de 2.400 de angajaţi în 2018.

”În 2019, obiectivul nostru este consolidarea creşterii semnificative pe care am avut-o în ultimii cinci ani. În prezent avem o echipă frumoasă şi avem încă poziţii deschise pentru uzina noastră din Jucu. Căutăm în principal profiluri tehnice, precum ingineri de proces, de produs şi de calitate”, spune Massimo Paronitti.

Compania a făcut investiţii importante în România până în prezent, totalizând peste 120 de milioane de euro în şase ani.

„Numai anul trecut, am investit 73 milioane de lei într-o nouă dezvoltare de 20.000 mp, în maşini de injecţie mase plastice şi în linii noi de asamblare. Pentru acest an, am bugetat alte investiţii de 9 milioane de euro”, spune Massimo Paronitti.

