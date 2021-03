Breaking news. Un fost premier, infectat cu COVID-19. În ce stare se află acum

Cutremur pe scena politică după ce Dacian Cioloș a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, fostul premier a anunțat că testul anti-covid a ieșit pozitiv și totodată a subliniat faptul că toți cei cu care a intrat în contact în ultimele zile au fost anunțați.

În ceea ce privește starea sa de sănătate, în prezent, Cioloș este în izolare și nu are niciun fel de simptom. El a mai menționat că a respectat toate măsurile de protecție impuse de autorități și nu înțelege cum s-a putut infecta.

„Dragi prieteni,

Am primit acum câteva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din păcate, este pozitiv. Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informaţi, eu sunt de astăzi în izolare, urmând întocmai indicaţiile echipei medicale din Parlamentul European.

Am respectat toate măsurile de protecţie în toate împrejurările, nu am simptome şi mă simt bine în acest moment. Am fost mereu conştient de periculozitatea acestui virus care ne-a schimbat total modul de viaţă în ultimul an, a suprasolicitat sistemul sanitar, medicii şi asistentele, a luat prea repede de lângă noi mulţi oameni dragi”, a scris Cioloș pe Facebook.

Totodată, fostul premier a făcut un apel la români să respecte normele impuse de autorități și să-i protejeze pe toți cei din jurul lor, mai ales atunci când primesc un test pozitiv de COVID.

El a mai vorbit și despre activitatea sa din Parlamentul European. Fostul premier al țării susține că va munci de acasă în continuare și speră ca această criză sanitară și economică să fie depășită cât mai repede.

„Fac şi un apel la responsabilitatea fiecărui cetăţean să fie atent, să-i protejeze pe ceilalţi izolându-se dacă are simptome sau dacă primeşte un rezultat de test pozitiv. Şi să anunţe medicii, pentru că starea se poate schimba de la o oră la alta.

Voi continua să muncesc de acasă, pe proiectele urgente din Parlamentul European şi din ţară care privesc ieşirea din această criză medicală, economică şi socială. Aveţi grijă de voi şi de cei dragi, protejaţi-vă sănătatea şi fiţi atenţi”, a mai scris Dacian Cioloş miercuri pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea