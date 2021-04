Daniel Antonie, fostul director al Diviziei Miniere din cadrul CE Oltenia, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu.

Sentinţa este definitivă, fiind stabilită de către Curtea de Apel Craiova. Daniel Antonie, directorul Diviziei Miniere din CE Oltenia, a fost trimis în judecată, în anul 2016, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru infracţiunea de abuz în serviciu, alături de Vasile Ghimişi, contabilul Diviziei Miniere, și oamenii de afaceri Florin Temelie şi Daniel Sever Giurcău.

Procurorii au constatat că au fost încheiate contracte ilicite în suma de 400.000 de lei, prin încheierea de contracte păguboase, prin care au fost livrate sute de truse sanitare de prim ajutor şi furtunuri pentru stingerea incendiilor la suprapreţ.

Prejudiciul estimat în dosarul său este de peste 400.000 de lei. Daniel Antonie a fost trimis în judecată împreună cu alte persoane: Vasile Ghimişi, contabil Divizia Minieră de la CEO, afaceriştii Florin Temelie şi Daniel Sever Giurcău, fratele şefului de la Protecţia Consumatorilor, Mădălin Giurcău. Prin firmele celor doi au fost achiziţionate truse sanitare de prim ajutor şi furtunuri pentru stingerea incendiilor, transmite adevărul.ro

Conform DNA, în perioada octombrie 2013-martie 2014, Daniel Antonie, în calitate de director al Sucursalei Divizia Minieră din cadrul CE Oltenia, a dispus achiziţionarea la preţuri supraevaluate a unui număr de 272 furtunuri pentru stingerea incendiilor şi 170 truse sanitare de prim ajutor.

Decizia Tribunalului Gorj din 2019

„În baza art. 297 C.pen. raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (7 acte materiale) condamnă pe inculpatul A. D. la pedeapsa de 3 ani închisoare. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, prin sentinţa penală nr. 210 din data de 14.11.2017 a Tribunalului Gorj rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1779 din 18.12.2018 a Curţii de Apel Craiova. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin.1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 3 C.pen., dispune ca inculpatul A. D. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an reprezentând o treime pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. 210 din data de 14.11.2017 a Tribunalului Gorj rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1779 din 18.12.2018 a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, a exercita profesia, a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani”, se arăta în decizia Tribunalului Gorj din 2019.