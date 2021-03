Un europarlamentar lansează acuzații grave

Europarlamentarul este de părere că pașaportul digital este inspirat „după modelul din China de monitorizare și fișare a populației”.

„Prin acest “pasaport digital” cetatenii din sau din afara UE vor fi fișați daca au avut sau nu vaccin anti-Covid, daca au fost bolnavi cu Covid, etc. Genul acesta de actiune, inspirata dupa modelul din China de monitorizare si fișare a populatiei, creaza premiza unei supravegheri in masa a populatiei fara precedent la scara planetara.

Daca in cazul Chinei vorbim despre o tara, in cazul UE vorbim de mai multe tari. Odata instituit acest sistem de supraveghere a populatiei va fi foarte usor pentru niste birocrati sa instituie noi masuri restrictive sau sa conditioneze exercitarea unor drepturi pentru ca oamenii sa faca ceva la schimb”, a scris Cristian Terheș pe Facebook.

Condiționarea libertății de circulație

Terheș subliniază că dreptul la libera circulație a fost „câștigat de români prin integrarea României în UE” și „nu poate fi condiționat”.

„Pe scurt, daca un asemenea “pasaport digital” va intra in uz, se va ajunge si in UE, ca in China, ca oamenii sa fie “domesticiti” dupa cum considera statul.

Dreptul la libera circulatie in interiorul UE este un drept castigat de romani prin integrarea Romaniei in UE. Acest drept nu poate fi conditionat de asemenea mijloace de inspiratie totalitara, cum e acest “certificat verde digital”.

Orice conditionare a libertatii de circulatie o transforma dintr-un drept al persoanei intr-un privilegiu acordat/permis de stat in anumite conditii. Pe o asemenea logica se fonda si dreptul sovietic, inspirat din filozofia marxista, care spunea ca cetatenii nu au drepturi fundamentale inalienabile, pe care statul le respecta si/sau garanteaza, ci orice drept e de fapt un privilegiu pe care statul il acorda omului, motiv pentru care ii poate si revoca aceste “privilegii” daca persoana nu se comporta cum vrea statul.

Dupa cum vedeti, se vrea “domesticirea”, monitorizarea si controlarea populatiei de catre stat, control de pe urma caruia unii fac foarte multi bani.

Doar 3 europarlamentari romani am votat impotriva acestei masuri totalitare de monitorizare in masa a populatiei. Puteti consulta rezultatul votului in atasamente.

PNTCD se opune acestei masuri totalitare si din pozitia de europarlamentar voi face toate demersurile pentru ca aceasta sa nu intre in vigoare”, a conchis europarlamentarul.

Sursa foto: Dreamstime