Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari, singurul producător român de îngrășăminte pe bază de tehnologii din România, estimează că anul acesta aproximativ 5% din totalul vânzărilor vor fi generate de operațiunile recent deschise pe piețele vecine României, Bulgaria și Ucraina.

”Am considerat oportun să intrăm pe cele două piețe, datorită potențialului pe care îl au. Ucraina are o suprafață agricolă de aproape trei ori mai mare față de cea a României, iar piața de îngrășăminte speciale este la început. În Bulgaria, situația este diferită, aici există deja furnizori de îngrășăminte cu tehnologii înglobate iar fermierii locali au înțeles beneficiile utilizării acestora. În primul an de activitate ne-am propus să ne facem cunoscute produsele unui număr cât mai mare de potențiali clienți. Din estimările noastre, pentru primul an, ponderea vânzărilor pe aceste piețe în total activitate va fi de aproximativ 5%”, a declarat Cezara Vișan, directorul executiv al Cich Năvodari, într-un comunicat de presă.

Cele două piețe noi traversează o perioadă de puternică dezvoltare agricolă, la fel ca și România, astfel că fermierii își propun să devină tot mai eficienți, să producă mai mult și mai bine, și, implicit, își doresc să aibă acces la produse cu înaltă tehnologie, care permit creșterea randamentului agricol, arată sursa citată.

Un alt element important în decizia de extindere o reprezintă infrastructura de care dispune compania, ce permite accesul ușor către cele două țări. Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari are o capacitate de producție de 1.500 de tone de îngrășăminte zilnic, dispune de capacități de stocare acoperite și în aer liber de 200.000 de tone, are propria rețea de cale ferată și acces la port.

Astfel, prezentă pe piața din România de aproape 20 de ani, Cich Năvodari a încheiat anul 2018 cu afaceri de aproximativ 100 de milioane de lei. Însă, la mijlocul anului, pentru a reduce deficitul de pe piața forței de muncă, compania a recrutat 30 de angajați din străinătate.

Te-ar putea interesa și: