În luna aprilie a acestui an, Anton Barcsa a declarat live pe Facebook că oricine vrea să facă afaceri în Constanța trebuie să-l anunțe pe el. La câteva zile, însă, acesta a revenit şi şi-a cerut scuze, spunând că a fost înţeles greşit deoarece nu se exprimă bine în limba română.

Recent, Anton Barcsa a apărut într-un nou live, plin de cusături și cu capul bandajat, povestind cum a fost măcelărit în fața propriei soții, într-un local din Reghin, informează newsweek.ro.

Gone a povestit cu lux de amănunte întâmplarea din bar

”Explic în română, să înțeleagă și mass media, care dintr-un clan, adică dintr-un singur membru care face parte din clanul Barcsa au făcut două clanuri. Am mers la Casablanca, acolo am fost urmărit, așteptat de finul lui tata, Biga Augustin. Gusti, celebrul interlop Gusti! Eu mă certam cu nevastă-mea acolo dintr-o prostie. Am început să strig acolo că dacă apuc să scot briceagul vor fi 30 de crime… Și Deneș cu Neamțu, cu Mărcuș și încă cineva, nu-mi aduc bine aminte, erau acolo. Eu mi-am comandat 100 de Jager și când am ieșit afară Deneș deja mă aștepta cu scaunul. Atunci eu am luat un scaun și m-am apărat. Când am văzut că nu am cu cine, am fugit în bucătărie și mi-am luat un cuțit să mă apăr. Se vede clar pe camere”, a spus acesta.

”Și am dat în stânga și în dreapta, nu lăsam pe nici unul să se apropie de mine. Pe baza asta, Deneș sună la văru-său, Biga Augustin, celebrul interlop Gusti. Ia o macetă cu el și începe în stânga și-n dreapta. Eu strigam la el: Gusti, ești finul lui tata!, el spunea: Nu sunt finul nimănui. Și poc, mi-a dat una. A dat-o cu sete. Nu e vorba de Gusti aici, e vorba și de Deneș. Și de tatăl lor. Nu știu cine l-a înjunghiat pe Deneș, nu-mi aduc aminte nimic”

Amintim că, pe 11 august, Gone Barbaru a fost atacat, într-un restaurant din Reghin, de mai multe persoane care, potrivit unor surse judiciare, ar face parte din clanul Biga, o grupare criminală locală.