Un om de afaceri milionar a pierit sub privirile angajaților săi, pe scenă, în timpul a ceea ce a devenit un tragic incident. Este vorba despre Anjay Shah, CEO al companiei Vistex.

El a decedat după ce s-a prăbușit de la o înălțime de 5 metri. Totul s-a întâmplat în fața unei audiențe de aproximativ 700 de angajați.

În timp ce se afla suspendat într-o cușcă alături de președintele companiei, Raju Datla, lanțul care susținea cușca s-a rupt. Aceasta a cauzat o cădere tragică care a avut consecințe fatale pentru Sanjay Shah, conform informațiilor furnizate de New York Post.

O înregistrare video surprinzătoare prezintă momentul în care cușca galbenă, situată în imediata apropiere a grinzilor, începe să devină instabilă. Acest lucru a avut loc în timpul exploziilor de artificii.

Totul a fost acompaniat de o voce care încuraja audiența să aplaude pentru cei doi afaceriști.

Structura metalică s-a prăbușit rapid într-o direcție. Cei doi indivizi au fost proiectați în vid de la o înălțime de aproximativ cinci metri.

Unul dintre bărbați a efectuat o rotație în aer și a căzut cu capul în jos pe sol. Din păcate, Shah a pierit în urma accidentului, în timp ce Datla se află într-o stare critică.

Cu toate că motivul incidentului a fost identificată (un cablu rupt), autoritățile desfășoară o anchetă amănunțită pentru a investiga toate aspectele legate de acest incident.

