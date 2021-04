Vedeta se confruntă cu problemele de sănătate de ceva timp, însă acestea s-au accentuat în ultima perioadă. El a povestit la ”Neatza cu Răzvan și Dani” că a făcu niște analize care au arătat că are probleme cu inima. În urma unui test cu ventuze, medicul i-a precizat că are inima mărită. El a subliniat că, recent, situația a început să-l apese și că se trezește cu palpitații.

”Am facut niste analize si mi-au zis ca am inima mărită, adică am inima la limita superioara. Eu dorm prea putin si mi-au zis ca pocneste inima, o sa fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu’, a spus Whats Up.

”O să mă rezolv cu inimioara. Nu am cum să plec acum, că e prea devreme. Vreau să-mi cer iertare față de toți oamenii cărora le-am greșit vreun pic din viața asta involuntar, că eu am stilul ăsta. Îmi doresc să fac bine și apoi fac rău din greșeală. Simt nevoia să-mi cer iertare că mă lasă hidrocentrala.”, a mai spus acesta.