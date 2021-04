Florin Călinescu a ieşit din nou în prim plan la ultima ediţie a show-ului Românii au talent, de la ProTV. Actorul a lăsat pe toată lumea cu gura căscată atunci când a recunoscut fără ocolişuri că nu a auzit de artistul What’s Up.

Florin Călinescu a uimit pe toată lumea

Dezvăluirea a venit în cadrul unui scurt dialog cu una dintre juratele Românii au talent, Andra. Florin Călinescu și-a surprins din nou colegii de la „Românii au talent”, în ediția de vineri seara. Juratul de la Pro TV a uimit din nou prin sinceritate. A dezvăluit că nu știe cine este artistul What’s Up, cel care este și finul Andrei și al lui Cătălin Măruță.

What’s Up, o enigmă pentru Florin Călinescu

După Vlăduța Lupău, Irina Rimes și Ilinca Vandici, a venit rândul lui Whats Up. Robert Watzarka, un brașovean de 31 de ani, a fost cel care l-a provocat pe jurat după ce a dezvăluit că porecla sa este „Watzi”.

Andra: Ce tare! Aşa îi spunem lui Whats Up

Florin Călinescu: Când vorbeşti pe WhatsApp îi zici Wattsi?

Andra: „Wattsi, ce faci, Wattsi? Aşa îi zicem noi, numele lui de scena e Whats Up. Lui Whats Up, e un artist”, a fost discuția între Andra și Florin Călinescu.

Actorul a continuat să uimească. Florin Călinescu s-a scuzat şi a dezvăluit că nu a auzit niciodată de Whats Up pentru că nu are radio în casă. „E un artist? Să mor dacă am auzit de el. N-am radio în casă, n-am ce să fac”, a mai spus Florin Călinescu, în cadrul show-ului de talente de la ProTV.