Florin Călinescu nu s-a mai putut abține. Juratul de la PRO TV a caracterizat-o pe Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, cum nimeni nu a mai făcut-o vreodată.

Discuția a avut loc în cadrul emisiunii ”Românii au talent”, iar Andra Măruță a comentat și ea subiectul. Mai exact, Florin Călinescu a contrazis-o pe Andra, imediat ce aceasta și-a exprimat admirația pe care o are față de Ilinca Vandici, care este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din România.

Astfel, în opinia actorului, Andreea Tonciu are un corp mult mai frumos decât cel al prezentatoarei de la “Bravo, ai stil!”. Totodată, Călinescu a spus și ce poreclă are prezentatoarea tv în grupul bărbaților celebrii din România.

“Ce corp frumos are Ilinca Vandici”, a afirmat Andra.

“Cine? Ah, «Crăcă» i se zice între băieți”, a fost reacția lui Florin Călinescu.

Andra nu s-a oprit aici, așa că a cerut explicații actorului. Aceasta a întrebat cum de Ilinca Vandici este numită așa, iar Florin Călinescu i-a explicat, dând-o exemplu pe Andreea Tonciu.

“Adică îi cade mingea de baschet dintre genunchi, dacă o pui să o strângă. Și Tonciu are corp mișto”, a spus actorul.

De menționat este faptul că, reacția lui Florin Călinescu la adresa Ilincăi Vandici vine la scurt timp după ce acesta a lansat un atac dur la adresa Iuliei Vântur, dar și la adresa Irinei Rimes.

Ilinica Vandici, criticată pentru aspectul fizic

Ilinca Vandici se numără printre vedetele care au fost victimele bullying-ului din România. Acesta declara recent într-un interviu acordat pentru VIVA, că oameni o criticau pentru că era prea slabă și o analizau mai mult din punct de vedere fizic, iar acele episoade au traumatizat-o și au făcut-o să sufere foarte mult.

Totuși, aceasta a început să facă sport și a ajuns în final să aibă un corp așa cum și-a dorit.

“Cum spuneam, m-au afectat acele reacții. Ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani se numește bullying și e total greșit să jignești un om pentru „defectele sale fizice cu care Dumnezeu l-a lăsat pe Pământ, cu atât mai mult cu cât era o minciună. Da, aveam picioarele foarte subțiri pentru că eram slabă! Da, aveam cele trei paranteze ideale pentru o forma perfectă a picioarelor, însă la mine se vedeau mai pronunțat din cauza faptului că eram slabă, dar atât!

Am suferit enorm și am adunat un munte de frustrări din cauza a ceea ce am trăit în acea perioadă. Însă, poate tocmai acea experiență m-a împins spre sport și, da, mi-am setat de la început acest obiectiv, să ajung să am picioare superbe. Și am reușit! Dar revin cu mențiunea că sunt conștientă că pregătirea ta, modul în care ești tu construit ca om contează cel mai mult. E important să te simți bine în pielea ta, iar eu acum pot să spun că sunt în armonie cu mine însămi”, declara aceasta pentru VIVA.