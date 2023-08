Omenirea plătește un „preț foarte mare”, ca civilizație, pentru incapacitatea sa de a dezvolta o perspectivă mai planetară. ”Din moment ce sistemele create de om tratează totul, inclusiv sistemele de susținere a vieții de pe planetă, ca pe o subsidiară deținută în totalitate de economia globală, este evident, din punctul de vedere al spațiului, că trăim o mare minciună”, susține astronautul Ron Garan, care a vorbit despre experiența profundă, dată de “efectul vederii de ansamblu”, pe care astronauții îl simt adesea.

Ce este ”Efectul vederii de ansamblu”

În urmă cu 61 de ani, Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu și, probabil, primul care a experimentat ceea ce oamenii de știință numesc acum „efectul vederii de ansamblu”. Această schimbare are loc atunci când oamenii văd lumea de departe și observă că este un loc în care „granițele sunt invizibile, unde conflictele rasiale, religioase și economice nu se întrezăresc”. ”Efectul vederii de ansamblu” face ca confruntările dintre oameni să pară incredibil de meschine și prezintă planeta așa cum este cu adevărat, un singur organism interconectat, scrie Upworthy.

Într-un interviu pentru Big Think, astronautul, autorul și specialistul Ron Garan susține că, dacă mai mulți oameni ar dezvolta această perspectivă planetară, am putea remedia o mare parte din ceea ce afectează umanitatea și planeta.

Acel strat, subțire ca hârtia, menține în viață fiecare ființă vie de pe planetă

Garan a petrecut 178 de zile în spațiu și a călătorit mai bine de 71 de milioane de mile pe 2.842 de orbite. De acolo, de sus, și-a dat seama că planeta este mult mai fragilă decât credea.

”Când m-am uitat pe fereastra Stației Spațiale Internaționale, am văzut fulgerele furtunilor precum blitz-urile paparzzi-lor, am văzut perdele dansante de aurore care păreau atât de apropiate că am fi putut să întindem mâna și să le atingem. Și am văzut subțirerea incredibilă a atmosferei planetei noastre. În acel moment, am conștientizat că acel strat, subțire ca hârtia, menține în viață fiecare ființă vie de pe planeta noastră”, a spus Garan în videoclip.

„Am văzut o biosferă irizată plină de viață”, continuă el. „Nu am văzut economie. Dar, din moment ce sistemele create de om tratează totul, inclusiv sistemele de susținere a vieții de pe planetă, ca pe o subsidiară deținută în totalitate de economia globală, este evident, din punctul de vedere al spațiului, că trăim o minciună.”

Omenirea trebuie să-și reevalueze prioritățile

În acel moment, spune Garan, și-a dat seama că omenirea trebuie să-și reevalueze prioritățile. „Doar așa vom continua procesul nostru evolutiv”, a adăugat el. Garan spune că plătim un „preț foarte mare” ca civilizație pentru incapacitatea noastră de a dezvolta o perspectivă mai planetară și că acesta este unul din motivele importante pentru care nu reușim să rezolvăm multe dintre probleme.

Chiar dacă activitatea economică poate îmbunătăți calitatea vieții până la un anumit punct, este dezastruoasă pentru planeta care ne susține de mii de ani. Este ca și cum ne-am face singuri rău pentru a ne răzbuna pe cineva, crede el.

În fiecare zi ne confruntăm cu distrugerea Pământului

Actorul William Shatner a avut o experiență similară cu cea a lui Garan când a călătorit în spațiu. „A fost printre cele mai puternice sentimente de durere pe care le-am avut vreodată”, a scris Shatner.

„Contrastul dintre răceala vicioasă a spațiului și îngrijirea caldă a Pământului de dedesubt m-a umplut de o tristețe copleșitoare. În fiecare zi ne confruntăm cu distrugerea Pământului, pe care o facem chiar noi: dispariția speciilor de animale, a florei și faunei. … lucruri care au durat cinci miliarde de ani pentru a evolua și, dintr-o dată, nu le vom mai vedea niciodată din cauza interferenței oamenilor.”

„Nu vom avea liniște pe Pământ până când nu vom recunoaște faptul de bază al structurii interconectate a întregii realități”, a spus Garan. Oricât de gravă ar părea situația de la suprafața Pământului, astronautul speră că omenirea va evolua, colectiv, la capitolul conștiință.

„Când putem evolua dincolo de o mentalitate bidimensională între noi și ei și vom putea să îmbrățișăm adevărata realitate multidimensională a universului în care trăim, atunci nu vom mai pluti în întuneric. Și vom avea un viitor, din care toți am dori să facem parte. Aceasta este adevărata noastră chemare”, a declarat astronautul.