Va fi șoc total în PSD dacă Liviu Dragnea va fi eliberat după ultima decizie a celor de la CCR. Un apropiat al fostului șef social democrat vine cu dezvăluiri dinamită din interiorul formațiunii. Jurnalistul Doru Bușcu se amuză de isteria creată în PSD de potențiala eliberare a lui Liviu Dragnea, ca urmare a deciziei CCR pe completurile de trei. Bușcu susține că numai la gândul că Dragnea ar ieși din închisoare anumiți oameni din PSD au făcut atac de panică și deja își pregăteau discursul de iertare.

Mai mult, Bușcu a râs și de actualul premier, Viorica Dăncilă. ”În octombrie 90, plictisindu-ne de vechea tipografie de la Informația Bucureștiului, am găsit niște poze cu Ceaușescu imprimate pe metal, pe atunci se trăgea pe plumb, și am zis așa, mai în glumă ”Uite ce poze avem, ce-ar fi să facem un ziar cu Ceaușescu, ca pe vremuri”. Cineva a avut ideea să se cheme chiar Scânteia, și am scos ziarul Scânteia din niște titluri, cum să zic..

Ca și cum ar fi la zi cu o coadă întoarsă, cu puțin umor la sfârșit, dar nu se observau. Și deliram… Dar ziarele arătau la fel, poza lui Ceaușescu, Scânteia, a renăscut organul de luptă împotriva… S-au vândut 700.000 de exemplare, dar ce a fost uimitor e că noi mergeam pe stradă și ne uitam, vedeam că oamenii erau cutremurați

Cei care-l împușcaseră, care-l trădaseră, care-l vânduseră. Doru Bușcu, invitat: Am fi dat orice să vedem în primele secunde fața ”Șefu, a apărut Scânteia, a înviat nea Nicu”. Așa și ieri, vine Dragnea, câțiva cred că au dus mâna la inimă

…fără să cânte imnul. Au dus mâna, hopa, dacă vine șeful înapoi? Cred că și-au pregătit și discursurile, Chiar dacă mîine ar ieși Dragnea, chiar dacă ar fi eliberat, ceea ce este exclus, în orizontul următoarelor luni, politic, nu ar mai avea nimic de recuperat Dragnea, pentru ca a fost extras dintr-un loc care acum e ocupat si, in fine, e greu de revenit.

Ar trebui sa-si angajeze un psiholog, PSD-ul, pentru eventualele stiri. Mesajul de la miezul noptii: Totusi Dragnea va iesi. Si atunci sa faca niste sedinte, atingeti acum ecranul, nu se intampla nimic”, a dezvăluit Bușcu la TVR, la emisiunea România9.

