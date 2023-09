Un angajat român se plânge că e plătit să stea degeaba

Un angajat din România a recunoscut pe o platformă online că vreme de aproape un an nu a muncit mai deloc la locul de muncă. Acesta a dezvăluit că în această perioadă a muncit cu adevărat doar aproximativ 15 ore. În plus, el precizează că i cer în ultima vreme rapoarte de activitate, dar cum nu face nimic nu prea are ce să treacă în ele.

„Am aproape un an la actualul loc de muncă și nu fac absolut nimic. Stau toată ziua în birou pe telefon sau butonez calculatorul între 6 și 8 ore. Mereu când cer ceva de făcut mi se răspunde cu „nu ai ce face momentan”, „nu am timp să stau cu tine să te verific”, „dacă apare ceva îți dau să faci”. În total, cred că am muncit doar vreo 15 ore cumulate. Problema este că au început să se ceară rapoarte cu activitatea zilnică. Mereu când întreb ce să scriu în ele mi se răspunde cu „ce ai făcut în ziua aia”, adică nimic”, mărturisea acesta.

El s-a declarat frustrat de stagnarea profesională și a întrebat comunitatea online cu privire la opțiunile sale.

„Simt că pierd timp și nu mă dezvolt. Salariul e ok, e peste medie, dar nu mă ajută cu nimic dacă rămân cu aceiași ani și ani și ani și nu progresez profesional. Ce opțiuni am aici? Mă înfig și mă chinui pentru promovare și să pot să muncesc cum trebuie? Caut alt job? PS – e al treilea loc de muncă. La celelalte două aveam de lucru și făceam treaba bine și fără probleme”, a continuat acesta, potrivit România TV.

Sfaturile nu au întârziat să apară

Mai mulți utilizatori i-au oferit sfaturi, de la a studia materiale relevante pentru dezvoltarea profesională până la evaluarea posibilităților de a-și găsi un nou loc de muncă.

„Bugetar?”, „Ne poți spune cât e salariul și dacă mai sunt locuri disponibile. Sună bine pentru al doilea job”, „Facem schimb? Sunt satul de condus”, „Citește pentru tine chestii interesante de pe urmă cărora să beneficiezi. Fie pentru locul de muncă, fie pentru următorul. Atâta timp cât ei sunt conștienți nu văd problema. Profită că după o să regreți”,

„Ceilalți colegi muncesc sau sunt în aceeași situație ca și tine?”, „În primul rând, întreabă-te dacă există șanse reale de promovare. Also, ceilalți colegi muncesc sau sunt în aceeași situație ca și tine? Că și dacă promovezi, poate ajungi în aceeași situație”.

De menționat însă că postarea originală a fost ștearsă ulterior.