Dar când ne gîndim la locuințe cu gradină și mult spațiu verde nu mai luăm în calcul doar casele din zona rurală sau cele amplasate la marginea orașelor, iar atuul noilor proiecte imobiliare dezvoltate în orașe sunt curțile interioare ample unde se pot amenaja locuri de joacă pentru copii sau spații pentru lucrul de acasă în aer liber și de relaxare.

Un astfel de proiect este Atria Urban Resort, complex imobiliar care, deși este amplasat în sectorul 1 al Bucureștiului, vine cu un concept nou în piesajul urbanistic al Capitalei: blocuri de patru etaje construite în formă de U, structură ce ofera posibilitatea amenajării de grădini interioare și terase cu vegetație luxuriantă.

“Autorizația ne permitea să construim mai mult, în forma unui E, dar am ales să eliminăm brațul de mijloc cu gândul la comunitate și verdeață, pentru distanțe mai mari și o vedere către cer, pentru lumină și mai multă intimitate. Fiecare cumpărător devine, astfel, și deținător de teren – o bucată din parc, din acest spațiu comun verde. Această idee este atât de angrenată încât am inclus-o și în grafica noastră. Forma de U se regăsește și în logo-ul complexului și poate fi considerat poarta către un nou început și este, totodată, o formă recognoscibilă în cultura românească unde opera lui Constantin Brâncuși și Arcul de Triumf sunt landmark-uri cu care ne mândrim. În ciuda implicațiilor financiare, această decizie de a renunța la un profit mai mare în beneficiul proiectului se bazează pe o viziune și dedicația dezvoltatorului de a se diferenția pe piața imobiliară din sectorul 1”, explică Liria Themo, reprezentant Atria Urban Resort.

25% suprafață construită și 75% spațiu verde

Astfel, alegerea dezvoltatorului de a reduce regimul de înălțime și de a elimina din clădiri în favoarea unor parcuri cu piscină, distanțele mari dintre blocuri, uniformitatea de design, toate aduc avantaje pentru cumpărători și pentru calitatea vieții.

Complexul de locuințe Atria Urban Resort, în valoare totală de 100 de milioane de euro, este dezvoltat de antreprenorii Liviu și Eugen Lepădatu în parteneriat cu SIF Moldova și prevede construcția a 1.400 de apartamente pe un teren de 9 hectare în nord-vestul Capitalei, în zona urbană Bucureștii Noi, pe Șoseaua Chitila. Potrivit dezvoltatorilor, suprafața construită va fi de aproximativ 25% din teren, restul fiind alocat pentru spații deschise, grădini, piscine, alei și trotuare.

Proiectul are patru faze de dezvoltare, din care faza 1 este finalizată și complet locuită. “Sunt 160 de apartamente împărțite pe patru corpuri cu un regim de înălțime de P+4 prevăzute cu ascensoare. Ele sunt dispuse în formă de U, la mijloc exisâand un parc protejat, clădirile jucând rolul unui scut unde se creeaăa un ecosistem ferit de vânt și zgomot”, explică dezvoltatorii.

Faza a 2-a, cu 398 de apartamente și o investiție de 31 de milioane de euro, este în prezent în dezvoltare, iar primii proprietari se vor putea muta în toamna/iarna lui 2021. Potrivit dezvoltatorului, 35% dintre apartamente au fost deja vandute.

Fiecare apartament are copacul său

Terenul pe care se construiește complexul rezidențial are o suprafață de 9 hectare, tocmai pentru a lăsa suficient spațiu pentru copaci și verdeață pe lângă clădiri.

“Arborii seculari nu se dezvoltă în jardiniere, au nevoie de spațiu pentru structura rădăcinară, pentru a se hrăni și pentru a evolua. Atria Urban Resort nu a făcut rabat la natură, am creat un parc cu o varietate mare de copaci și spații de joacă încadrate în natură, am evitat să folosim plasticul, am plantat sălcii creând tuneluri verzi, natura în parteneriat cu copiii. Beneficiul este că proprietarii trăiesc in armonie cu natura, cu o vegetație bogată iar cei mici o descopera la ei acasă, alergând pe dealuri, ascunzându-se după copaci, jucându-se în natură”, spune Liria Themo.

Astfel, în faza a doua, care este acum în construcție, raportul de copaci la numărul de apartamente va fi de 1:1, în grădina complexului urmănd să fie plantați stejari, salcâmi, frasini, arțari, mesteceni, magnolii sau Ginkgo Biloba (arborele pagodelor). În timp, unii dintre acești copaci vor depăși 30 de metri înălțime și vor acționa precum un scut între tumultul orașului și liniștea complexului. “Copacul urban ajjută la purificarea aerului, ajută la îmbunătățirea stării de sănătate, fizică și psihică, funcționează ca un izolator fonic, protejeaza solul, absoarbe apa provenită din ploi abundente și este un bun reglementator de temperatură”, precizează Liria Themo.

“Nu venim cu niște tufe de tuia, ci creăm un ecosistem”

Constructiile cu dimensiuni potrivite, realizate pe doar 25% din suprafața disponibilă seamănă cu satele de vacanță sau cu stațiunile turistice (de unde și numele de Urban Resort). Iar acest lucru se datorează arhitecților de la SMAA și inginerului peisagist francez Nicolas Triboi, cunoscut pentru amenajarea rondului de la Piața Charles de Gaulle, unde a înlocuit panseluțele cu structuri din sălcii împletite și alte plante care maschează densitatea urbană.

Francezul “rătăcit” pe meleagurile României ș îndrăgostit de pădurile noastre este proiectantul peisagist al ansamblului. Nicolas este un pasionat de natură care promovează plantările de specii indigene, plante cu nevoi simple și arbori seculari. Nicolas Triboi militează pentru întoarcerea oamenilor la natură, la verde și încurajează copiii să se rostogolească în iarbă. “Nu venim cu niște tufe de tuia, ci creăm un ecosistem prin jocuri topografice și folosind plante spontane și indigene”, spune acesta.

Resortul din interiorul orașului sau un alt fel de București

Atria Urban Resort a fost construit folosind conceptul ”charrette”, utilizat pe scară largă în străinătate și care se bazează pe colaborarea unei echipe interdisciplinare de specialiști în amenajare urbană – arhitecți, peisagiști, specialiști în dezvoltare urbană, reprezentanți ai autorităților și ai partenerilor de afaceri. Acest protocol a fost folosi în premieră la Atria iar în urma întâlnirilor, a fost introdus și în curricula facultății la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, din București.

Dezvoltat de o echipă de specialiști din Anglia, de la JTP London, “masterplanul” complexului, care pune accent pe dezvoltarea comunitară și pe amenajarea peisagistică, reprezinta o noutate pentru România. Din dorința de a crea un cartier cu totul diferit, un “alt fel de București”, dezvoltatorul, împreună cu arhitectul proiectului, Silviu Mihăilescu, au ales să reducădensitatea construcțiilor, în favoarea amenajării unor spații verzi unice.

Astfel, primele 160 de apartamente date în folosință în faza 1 dispun de o gradină de 2.500 mp și de o piscină privată, îngrădită pentru siguranța copiilor. Pentru faza a treia de dezvoltare a complexului, care a intrat deja în proiectare, antreprenorii estimează costuri de 24 de milioane de euro.

Pentru apartamentele din faza a doua de dezvoltare a complexului, prețul mediu este de aproximativ 1.150 de euro/mp util, astfel că prețurile pornesc de la 53.000 euro plus TVA pentru studiouri dar poți alege și un apartament cu 4 camere la prețul de 109.000 euro, la care se adaugă TVA. Apartamentele pot fi achizitionate si cu credit ipotecar sau prin programul “Noua Casa”.

Articol realizat cu sprijinul Atria Urban Resort