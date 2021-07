Cristian Ghinea a declarat că și-a atins „punctul de fierbere”, în urma celor spuse de Rareș Bogdan.

„Când Rareș Bogdan a făcut această măgărie, să spună public că dacă ar fi fost Boloș, ar fi fost mai OK PNRR-ul, a fost momentul în care mi-am atins punctul de fierbere. Deci, după ce am fost elegant cu ei, i-am lăsat să spună în partid acolo, în interior – cine sună la centru i se spune domnule, nu vrea Ghinea să nu știu ce, deși nu era niciun fel de acoperire pentru proiecte – ok, am zis domnule, e politică, ne obișnuim cu ideea, dar să începi să spui și public chestia asta, cred că e prea mult. Atunci, a fost nevoie de o reacție, sunt OK cu reacția asta, nu vreau să continui acest conflict în coaliție, dar dacă e nevoie, am argumente toată ziua”, a declarat Cristian Ghinea la Digi24.