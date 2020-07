Călin Popescu Tăriceanu a lansat un nou atac la adresa PNL pe tema banilor alocați pentru pensii și salarii.

„Victorieeeeee, anunța pe 14 februarie 2019 tânărul parlamentar Robert Sighiartău, secretarul general al PNL. Victorieeeeee, am trecut în Parlamentul României o lege care va dubla alocațiile copiilor! Peste 4 milioane de copii vor beneficia de alocații mărite, motiv de bucurie și mândrie. Așa se bătea cu pumnul în piept tot PNL-ul!

Ce a făcut atunci guvernul PSD-ALDE? Am amânat plata alocațiilor așa cum o face guvernul PNL? Am inventat motive ca să dăm doar 10-20% din dublare? Nu! Am înțeles mesajul și am găsit bani să dublăm alocațiile, așa cum s-a hotărât în Parlament!