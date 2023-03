Victor Ponta îl acuză pe Klaus Iohannis că își bate joc de cetățenii români

Victor Ponta l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, după ce a aflat că a efectuat o vizită oficială în Japonia cu un avion de lux închiriat din Luxemburg.

Fostul premier al României a fost dezamăgit când a aflat că aeronava de lux cu care președintele României a mers în Japonia a făcut o escală la Sibiu pentru a o lua la bord și pe Prima Doamnă a României. Victor Ponta a catalogat alegerile făcute de Klaus Iohannis ca fiind „o chestie de neam prost”.

„Rolul domnului Iohannis a fost acela de a da tot ceea ce este de dat pe degeaba și de a nu cere nimic pentru România. Nu întâmplător domnia sa este foarte admirat la Bruxelles, că domnule dacă nu a cerut niciodată nimic. Polonezii bat cu pumnul toată ziua în masă, Viktor Orban bate tot timpul cu pumnul în masă, ăia cer, austriecii zic.

Domnul Iohannis nu a cerut și nu va cere niciodată nimic, în schimb, îi place chestia asta cu luxul. Acum ce să zic, să își ia soția din poartă cu avionul.

Niciodată nu am vorbit de familie, de soție, însă aici vorbesc de o chestie de neam prost. Cu avionul plătit din banii dumneavoastră nu te duci să iei pe cineva de acasă, na, nu e taxi”, a declarat, duminică, Victor Ponta în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Victor Ponta zbura cu avion de stat pe vremea când era demnitar

În cadrul acelui interviu, Victor Ponta a reamintit că el, pe vremea când era demnitar, a zburat numai cu TAROM, adică „am luat banii de la statul român, i-am dat la statul român”. Din punctul lui de vedere, Klaus Iohannis își bate joc de cetățenii români.

„Am zburat de multe ori când am fost demnitar, dar am zburat cu avion de la TAROM care este compania statului român. Am luat banii de la statul român, i-am dat la statul român. Am făcut un raport, a fost o comisie care a făcut un raport în 2014 care a spus > Domnul Băsescu șmecher ca întotdeauna, a fost de acord și a spus. >

A apărut domnul Iohannis care a spus ”Domnule, eu nu zbor cu avionul cu care zboară și primul ministru și președintele Camerei și al Senatului. Eu vreau avion din ăla ca Lady Gaga, că domnule să o duc pe soție că nu m-am dus degeaba la București, m-am dus și am venit cu avionul după ea.”

Dacă aș fi fost votant al domnului Iohannis, m-aș da cu capul de televizor când văd cum râde de mine”, a adăugat Victor Ponta.