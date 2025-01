Cristian Tudor Popescu (CTP) a fost întrebat la TV despre numărul mare de români care cred în ceea ce spune Călin Georgescu. Acesta a atras atenția că, în prezent, există o problemă nereglementată, ci anume: participarea unei „persoane alienate mintal” la alegerile prezidențiale, adică Călin Georgescu.

El nu știe cum este reglementată această situație, dar consideră că o astfel de persoană ar trebui să fie supusă unui test psihiatric, așa cum se întâmplă pentru a ocupa anumite funcții sau posturi în țară, unde este necesar un test psihologic, chiar psihiatric.

Acum, nu mai are rost să combată afirmațiile lui Călin Georgescu, crede el, deoarece situația este una de natură medicală. Există peste 2 milioane de oameni care l-au votat și probabil îl vor vota din nou, fiind incapabili să înțeleagă ce consecințe ar putea avea alegerea unui astfel de lider pentru România.

În mintea lui Călin Georgescu, există ideea de a deveni liderul țării, așa cum au făcut Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu. De fapt, el nu are probleme de logică, ci probleme patologice. Gazetarul a descris comportamentul politicianului ca fiind „un delir de megalomanie mistică”.

„Pentru că în capul acestui ins este ideea de a conduce România, ajungând Președinte, așa cum au făcut-o Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu. Nu știu dacă ați amintit și de canalul Marea Neagră – Marea Caspică pe care vrea să îl facă domnul Georgescu (…). Dacă nu, evoc eu această zicere a domnului Georgescu. Asta arată că tot ce am spus eu până acum în legătură cu logica domnului Georgescu și cu prăpăstiile logice pe care le-a debitat este depășit.

Domnul Georgescu nu are probleme cu logica. Domnul Georgescu are probleme patologice, nu logice. N-am cum să spun altceva, văzând această declarație. Acesta este un delir de megalomanie mistică. De asta suferă acest om. Un om care declară că într-un an de zile vor ajunge nemții să vină să lucreze în România, după ce ajunge el Președinte, pentru că Germania va da faliment și România va fi motorul Europei într-un an de zile după ce ajunge el Președinte, ce altceva poate fi decât ce v-am spus adineauri?”, s-a întrebat el.