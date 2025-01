Premierul României, Marcel Ciolacu, crede că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. A dat asigurări că își asumă această reformă cu toate riscurile pentru că nu mai este posibil să continuăm în aceleași condiții.

Potrivit spuselor sale, statul nu poate investi în școli cu doar 2 elevi și nu este normal ca o primărie cu 500 de locuitori să aibă serviciu de achiziții publice. Din punctul lui de vedere, nu mai trebuie să se irosească banii publici în felul în care cred alții că este bine. Alte state au realizat acest tip de reformă cu mult înaintea României și, atunci când au primit fonduri europene, au făcut reforma administrativ-teritorială pentru a le accesa mai ușor.

Statul nu poate să investească în școli cu 2 elevi, nu se poate ca o primărie cu 500 de locuitor să aibă serviciu de achiziții publice. Nu mai putem să ne batem joc de banul public așa cum credem noi că este bine. Alte state au făcut asta cu mult înaintea noastră, când au venit fondurile europene ei au făcut reforma administrativ-teritorială pentru a accesa mai ușor. Ei au mers cu 3 proiecte mari, noi am mers cu 10.000 de proiecte și asta ne-a costat”, a declarat, vineri, oficialul român în cadrul unei conferințe de presă.