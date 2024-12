Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat duminică, într-un interviu acordat postului Antena 3, că va candida la alegerile prezidenţiale, indiferent de alte candidaturi sau decizii politice.

Acesta a subliniat că şi-a asumat această decizie şi că o va respecta, descriindu-se drept „un om serios” care îşi duce la îndeplinire angajamentele.

Dan a explicat că alegerile prezidenţiale sunt diferite de cele parlamentare, deoarece reprezintă „o competiţie de persoană”.

Potrivit primarului, într-un astfel de context electoral, oamenii acordă mai multă atenţie candidatului însuşi decât partidului pe care acesta îl reprezintă. Acest aspect, a arătat el, face ca alegerile prezidenţiale să fie concentrate pe imaginea şi performanţele individuale.

În ceea ce priveşte o posibilă confruntare electorală cu Elena Lasconi, preşedintele USR şi candidată oficială a formaţiunii politice, Nicuşor Dan a declarat că cei doi urmează să se întâlnească la începutul lunii ianuarie.

El a precizat că a fost sunat de Lasconi cu ocazia zilei sale de naştere, moment în care aceasta i-a transmis urări. La rândul său, el a revenit cu un apel telefonic, iar discuţia s-a încheiat cu stabilirea unei întâlniri în perioada menţionată.

Întrebat despre posibilitatea ca USR să nu-l susţină, Dan a afirmat că, deşi ar fi ideal să beneficieze de sprijinul formaţiunii, nu consideră acest aspect determinant.

În viziunea sa, democraţia permite existenţa mai multor puncte de vedere şi opţiuni politice, iar el este pregătit să continue demersul său chiar şi fără susţinerea partidului.

Tot duminică, Nicuşor Dan a dezvăluit că a votat-o pe Elena Lasconi în turul întâi al alegerilor prezidenţiale.

„Am anunţat că voi vota un candidat de dreapta, Ludovic Orban s-a retras, au rămas doi şi pentru că între Elena Lasconi şi Nicolae Ciucă am văzut că s-a format câteva zile mai devreme un curent în mediile sociale, care a mers către Elena Lasconi, am considerat că Elena Lasconi are mai multe şanse să intre în turul doi şi am votat-o”, a afirmat edilul.