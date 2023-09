Mihailo Podoliak, unul dintre cei mai vocali dintre consilierii președintelui Volodimir Zelenski, a avut o reacție destul de controversată. Acesta a susținut că există conspirație a tăcerii. Mai mult, oficialul din Ucraina susține că Rusia se folosește de asta pentru a-și trimite dronele și rachetele în spațiul aerian deținut de România.

Mai mult, acesta a părut dezamăgit că NATO nu a reacționat mai dur. Autoritățile de la București au recunoscut că o dronă ce ar putea fi rusească a căzut în județul Tulcea.

Totodată, acesta a susținut că Ucraina trebuie ajutată cu sisteme suplimentare de apărare aeriană. Potrivit oficialului, acest lucru va crește securitatea țărilor care se învecinează cu Ucraina.

Căderea dronei în România a fost semnalată inițial de Ministerul ucrainean de Externe.

În urma acestui mesaj, generalul (r) Dan Grecu a subliniat că strategia unor oficiali de la Kiev este aceea de a atrage alte țări în războiul din Ucraina. Simultan, specialistul a criticat mesajul de mai sus și a spus că este „o jignire gravă” insinuarea că România își pune la dispoziția Federației Ruse spațiul aerian.

Astfel, a cerut o reacție rapidă de la Ministerul român de Externe.

Of course, no one expects NATO to invoke Article 5 and go to war with Russia over a metal can falling in a Romanian field. This is not the case. Russia allows itself to use the airspace of Romania and other neighbors to launch missile attacks on Ukraine for one reason only.…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023