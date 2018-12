Umilință maximă pentru Dragnea! Iohannis l-a desființat pe liderul PSD: 'Nici după război persoane penale nu au ajuns la conducerea statului'

"Este in discutie acest referendum. Stiti bine ca am facut primii pasi de acum ceva vreme. I-am rugat pe colegii mei sa studieze problema, sa vedem cum putem aborda chestiunea sa fie si eficient. Una e sa discuti si sa nu mearga nimeni sa isi puna stampila, una e sa fie util. Un referendum convocat de presedinte nu produce rezultate obligatorii. Daca fac un referendum se numeste consultativ. Daca romanii merg si spun ca nu vor o relaxare a legislatiei penale, nu inseamna ca asta se si intampla, ca e consultativ si rezultatul nu e o obligatie pentru parlament. Unii m-ati urmarit in campania din 2014, am zis - atentie, romani, nu alegeti PSD ca vor amnistie si gratiere pentru ai lor cu probleme penale, vor veni cu abordare strict populistae sa se pastreze ei . Sunt lucruri spuse in 2014, le-am repetat in 2016 când am zis fara penali. Cumva au ajuns la guvernare, au ajnus ca au fost votati. Concluzia care este? E bine sa judecam ce votam, pe cine, dar cel mai important e sa votam. In 2016, multi au considerat ca nici unii nici altii nu sunt grozavi si iata catastrofa. Cum sa ajunem in 2018 sa discutam, pe fata, de amnistie si gratiere ca niste oameni condamnati penal conduc partidul de guvernare. E inimaginabil, nici pe vremea comunistilor, nici a comunistilor primitivi, de dupa razboi, nu se intampla asa ceva. Nici după război persoane penale nu au ajuns la conducerea statului şi dacă a dat Ceauşescu graţiere a dat-o pentru că a fost o aniversare a statului, dar în niciun caz ca să spele dosare. Democratia este in pericol", a declarat Klaus Iohannis.