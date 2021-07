Este doliu uriaș în lumea artistică! A murit actrița Pilar Bardem, actriță spaniolă care a jucat în numeroase filme și seriale.

Vestea a provocat tristețe în toată Spania, inclusiv ministrul Culturii reacționând, printr-un mesaj pe internet.

Este doliu uriaș în lumea artistică! Pilar Bardem, mama a trei cunoscuți actori

Reputata actriţă spaniolă Pilar Bardem, mama lui Javier Bardem, a murit sâmbătă la vârsta de 82 de ani, în urma unei suferinţe îndelungate, anunţă TVE.

Născută în Sevilia, pe 14 martie 1939, ea a făcut parte dintr-o familie de cineaşti importanţi – a fost sora regizorului Juan Antonio Bardem şi mama actorilor Javier, Carlos şi Mónica Bardem.

A fost, la rândul ei, fiica unui cuplu de actori. Fiul său, Javier, a ajuns la faima internaţională cu Oscarul pentru rolul său din No Country for Old Man (Nu există ţară pentru bătrâni) al fraţilor Coen.

Pilar Bardem, care suferea de o boală pulmonară, a jucat în peste 60 de filme şi numeroase seriale a câştigat un premiu Goya pentru rolul din „Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”.

Cunoscută pentru activismul politic

Ea a fost cunoscută şi pentru activismul politic. S-a opus, împreună cu alţi actori, inclusiv Javier Bardem, deciziei Guvernului spaniol de a trimite trupe în Irak, în 2003.

Cu puternice convingeri progresiste, ea a militat pentru diferite cauze, inclusiv pentru îmbunătăţirea condiţiilor actorilor.

Prima apariţie în film a fost în 1965, în „El mundo sigue”, regizat de Fernando Fernán Gómez, iar între altele a jucat alături de Javier Bardem şi Penelope Cruz, soţia lui, în „Carne trémula” (1997), de Pedro Almodóvar.

Cel mai recent rol l-a avut în „Rey Gitano” (2015), în regia lui Juanma Bajo Ulloa, potrivit news.ro.

Ministrul spaniol al Culturii, Miquel Iceta, şi-a exprimat într-un mesaj pe Twitter „profunda tristeţe” cauzată de vestea morţii ei.

„Transmit condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor ei. Memoria o va păstra mereu vie între noi”, a scris el.

Sursă foto: Dreamstime.

Sursa foto: semana.es.