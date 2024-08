Pentru mine personal, sănătatea este prioritatea numărul unu. Poate și pentru că știu cât de neplăcut este să ai o problemă de sănătate. Iubesc viața și îmi doresc să mă pot bucura de ea la maxim. Îmi doresc să am energie, vitalitate, să mă simt bine astfel încât să pot face toate activitățile care îmi aduc bucurie. Așadar, alegerile mele zilnice reflectă acest lucru. Iubesc să am grijă de mine și de corpul meu, și tare îmi place să întâlnesc persoane cu aceleași valori. Dar cel mai tare mă bucur atunci când apar pe piață noi branduri și produse care se nasc din aceste valori.

De la farmacie la antreprenoriat

Am recunoscut valorile acestea imediat în povestea brandului ULAV. Încă un aspect care m-a convins că această afacere s-a născut dintr-o intenție autentică, este pasiunea cu care antreprenoarea mi-a povestit despre ea. Cea mai eficientă abilitate de marketing sau de vânzări pe care o poți avea este dragostea pentru ceea ce faci. Iar Geanina Manea, creatoarea acestui brand, excelează la acest capitol. În timp ce-mi vorbea despre brandului ei, îi străluceau ochii și zâmbea neîncetat. Cu toate că drumul ei a fost și este în continuare plin de provocări.

Geanina Manea a lucrat în farmacie timp de zece ani și este pasionată de acest domeniu. Când a lovit pandemia Covid-19. În schimb, industria farmaceutică a fost zdruncinată. Toată lumea se baricadase în case speriată de ce se întâmplă afară. Farmaciștii în schimb, își riscau zilnic sănătatea lor și a celor dragi prezentându-se la locul de muncă. A trebuit să gestioneze cozile infernale, oamenii furioși și speriați, frica de a nu duce acasă boala. Pentru că, acasă o aștepta un copil de numai doi ani. Stresul acelei perioade au făcut-o să renunțe la locul de muncă de atunci și să plece în Bali timp de două luni, împreună cu familia.

În Bali, Geanina a observat că sucurile de fructe presate la rece sunt foarte populare și se găsesc în aproape orice locație. Cu siguranță în România nu are acces la aceeași varietate de fructe la care au acces oamenii în Bali. Însă Geanina a văzut un potențial mare în această idee. Toate fructele și legumele sunt pline de vitamine și nutrienți, nu doar cele exotice. Cu toate acestea, în România sucurile presate la rece par să fie consumate doar în diete de detoxifiere. În plus, majoritatea produselor de acest gen ce se găsesc pe piață la noi sunt pasteurizate, pentru a le extinde termenul de valabilitate. Din păcate pasteurizarea elimină aproape toate vitaminele și nutrienții din sucurile naturale.

Un laborator artizanal de sucuri naturale

Prin brandul ULAV, ea și-a dorit să aducă pe piață produse proaspete care să aibă un beneficiu real pentru consumator, nu doar un business. De aceea, Geanina își achiziționează personal materia primă. Își face cumpărăturile zilnic la piața Obor, iar anumite fructe mai speciale le cumpără de la supermarket. Are contracte și cu producători locali care îi livrează fructe și legume. Ea nu ține stockuri de marfă, deoarece își dorește ca sucurile să fie cât mai proaspete. Ce cumpără astăzi, mâine este preparat. Rețetele sucurilor sunt făcute tot de ea, și a durat 10 luni să găsească formulele perfecte.

Laboratorul artizanal ULAV are 80 metrii pătrați și este format din două încăperi. Un spațiu este dedicat depozitării și pregătirii fructelor iar celălalt, preparării sucurilor. Geanina are un angajat care o ajută în laborator, unde începe zilnic treaba la ora cinci dimineața. După ce prepară sucurile, le pune la rece și le livrează tot ea clienților în aceeași dimineață. Sucurile sunt livrate într-o ladă frigorifică deoarece „vitaminele sunt termosensibile”, ne explică Geanina. Laboratorul are o capacitate de producție de 1000 de sucuri pe lună. Afacerea Geaninei se află abia în primele luni de viață și livrează deja în jur de 500 de doze pe lună. Momentan livrările se fac exclusiv în București și Ilfov.

Obiectivul principal al Geaninei este să livreze sănătate curată clientului său. Din acest motiv, înainte de a tăia fructele și legumele, ea le lasă în apă cu bicarbonat pentru a le înlătura pesticidele. De asemenea, nucile și semințele folosite sunt lăsate la hidratat pentru a le elimina acidul fitic. Acesta din urmă se găsește în special în migdale, dar și în alte tipuri de nuci, și interferează cu capacitatea organismului de a absorbi mineralele.

Cu cât mai natural produsul, cu atât mai mari provocările

Însă acest tip de business vine în general cu multe provocări și în special cu multe costuri. Geanina mi-a povestit că la un singur suc (330ml) intră între 700g și 1kg de fructe și legume. Ele nu sunt tăiate cu apă și nu au nici un fel de conservant sau adaos, iar acest lucru se simte în preț. Prețul unei doze este de 29 lei, însă pot fi comandate doar în pachete de câte șase bucăți. Un pachet de șase doze costă 174 lei. De asemenea, livrările se fac marțea și joia, iar comenzile trebuie plasate cu 48 ore înainte de ziua livrării.

O altă provocare vine din partea domeniului HoReCa. Geanina își dorește foarte mult ca sucurile să ajungă în locurile care împart aceleași valori cu ale ei, nu oriunde. Momentan, localurile cu care colaborează sunt Plantini, Les Figs, Gluten Glory, Sloan, One Pilates studio și Holy Bakery. Sucurile ULAV încearcă să-și facă loc și prin alte locații. Multe însă, par să fie reticente. De ce, vă întrebați? Din cauza termenului scurt de valabilitate. „Mulți mi-au spus că n-o să meargă niciodată afacerea mea, cu un termen de patru zile. Alții s-au mirat când le-am spus că folosesc fructe și legume proaspete, nu pudre,” povestește Geanina.

Un brand născut din dorința de a face bine

Înțeleg că rolul principal al unei afaceri este să-ți aducă un venit cât mai mare, că altfel nu te-ai fi aventurat pe culmile antreprenoriatului. Dar eu personal cred că o afacere sustenabilă, care poate învinge orice provocare a timpului și a trendurilor schimbătoare, este una care nu sacrifică nivelul de calitate a produsului oferit.

Cu siguranță domeniul HoReCa are nevoie să învețe să se deschidă către concepte noi. În special acelea care se nasc din dorința de a face bine. Trăim într-o eră în care sănătatea a devenit un lux, o bijuterie prețioasă și greu de întreținut. Din ce în ce mai multă lume începe să realizeze acest lucru și se simte în schimbarea comportamentului colectiv. Geanina Manea este farmacist, nutriționist și antreprenor. Iar prin brandul ULAV, ea face ca luxul unui corp sănătos să fie mult mai la îndemână.