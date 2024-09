Ucraina va beneficia de un împrumut în valoare de 35 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană (UE), ca parte a unui angajament în valoare de 50 de miliarde de dolari americani din partea Grupului Celor 7 (G7, un forum internațional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Italia, Franța, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Canada, SUA).

Noul împrumut a fost anunțat vineri, 20 septembrie 2024, de către președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, aflată într-o nouă vizită oficială la Kiev, unde a mers pentru a discuta cu guvernanții ucraineni „de la pregătirea pentru iarnă la apărare, până la aderarea și progresul în ceea ce privește împrumuturile G7.”

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.

We will help Ukraine in its brave efforts.

I come here to discuss Europe’s support.

From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024