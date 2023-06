Guvernul României rămâne fără UDMR. Kelemen Hunor: Nu sunt întrunite condițiile pentru a guverna împreună

Sunt şanse extrem de mari ca viitorul Guvern al României, condus de Marcel Ciolacu, să fie format din două partide şi nu din trei, după ce UDMR pare să fi fost dat la o parte din coaliţie.

Deşi Marcel Ciolacu a spus clar că îşi doreşte UDMR la guvernare în continuare, se pare că acest lucru nu se va mai realiza, iar lista de ministere a fost deja împărţită doar între PNL şi PSD, marţi seară.

În aceste condiţii, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare prin care spune că maghiarii au fost dispuşi să facă compromisuri, pentru a se continua în această formulă, însă PNL şi PSD nu au venit cu niciun argument clar de ce miniştrii UDMR, care au performat, trebuie să renunţe la posturile deţinute.

Liderul UDMR spune că, în aceste condiţii actuale, partidul nu mai poate face şi alţi paşi în spate, dând de înţeles aşadar că se va retrage de la guvernare. Kelemen Hunor adaugă că munca formaţiunii pe care o conduce va continua să fie realizată în beneficiul comunităţii.

UDMR a făcut tot posibilul pentru a continua să guverneze împreună cu partenerii săi

„În ultima perioadă, UDMR a făcut tot posibilul pentru a continua să guverneze împreună cu partenerii săi de coaliție, am fost dispuși să facem compromisuri, dar, în acest moment, se pare că nu sunt întrunite condițiile pentru a guverna împreună.

În fruntea ministerelor pe care le-am condus, am demonstrat că putem lucra cu profesionalism, responsabilitate, transparență și predictibilitate și că munca noastră are rezultate. Toată lumea recunoaște acest lucru, iar partenerii noștri nu au adus niciun argument pentru a ne explica de ce ar trebui să renunțăm la ministerele deținute de noi până acum.

Chiar și așa, am dat dovadă de flexibilitate în cadrul negocierilor din ultimele săptămâni, deoarece am considerat că este important să guvernăm împreună cu partenerii noștri cu care am început guvernarea și să reprezentăm comunitatea noastră la nivel guvernamental.

Acum nu mai putem face alți pași în spate, în condițiile în care vor să ni se ia toate ministerele pe care le conducem.

Vom continua să avem coloana vertebrală dreaptă în fața oamenilor și să continuăm munca noastră în beneficiul comunității”, a transmis Kelemen Hunor, marţi seară, pe pagina sa de Facebook.