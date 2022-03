Cele mai noi informaţii sosite din Ucraina în legătură cu luptele care se dau între ruşi şi ucraineni, dar şi situaţia civililor din ţara vecină.

Militarii ruşi aproape că au înconjurat orașul Sumy, însă toate încercările de până acum de a-l izola au eșuat. Nici tentativele de a cuceri Harkovul nu au dat roade.

Avansul spre Kiev al trupelor ruse nu pare nici el să meargă mai bine. Cu toate că suburbiile din nord-vestul Capitalei au fost din nou sub focurile artileriei ruse, Kievul rezistă în continuare ofensivei.

Primarul Vitali Klitschko a vizitat un punct de control militar de la periferie, unde soldații ucraineni au construit tranșee pentru a-i opri pe invadatori.

La Liov, oraş din vestul Ucrainei, situat foarte aproape de graniţa cu Polonia, oamenii au fost din nou îndemnaţi să se adăpostească prin sirenele de raid aerian. Oraşul a fost vizat de mai multe atacuri puternice în ultimele zile.

Alertele de raid aerian au fost declanşate, duminică dimineaţă, ”aproape în fiecare regiune” a Ucrainei, potrivit The Kiev Independent.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region of Ukraine.

Sirens have been activated in the Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odesa oblasts.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022