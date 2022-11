Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat joi că acordul privind transportul de cereale din Marea Neagră între Ucraina și Rusia va fi prelungit cu încă 120 de zile.

„O decizie în acest sens tocmai a fost luată la Istanbul. Naţiunile Unite şi Turcia rămân garanţi ai acestei iniţiative”, a indicat Kubrakov într-un mesaj pe Twitter, în care a salutat un „pas important în lupta împotriva crizei alimentare mondiale”.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022