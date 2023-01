Ucraina reacționează după parada din Bacău: Sperăm că acest eveniment va fi evaluat corespunzător

Ambasada Ucrainei a publicat pe Facebook un mesaj prin care spune că simbolurile agresiunii rusești trebuie interzise în toată lumea civilizată. Mesajul vine după ce mai multe persoane dintre localitate din județul Bacău s-au costumat în soldați ruși.

„Cu regret constatăm faptul că în ziua când Ucraina a fost supusă unui atac masiv cu rachete din partea Federaţiei Ruse, în judeţul Bacău a fost organizată o manifestare semi-glumă în cadrul căreia au fost folosite simboluri ale teroriştilor ruşi.

Suntem convinşi că asemenea manifestare contrazice dispoziţiei poporului român, care şi-a exprimat sprijinul necondiţionat Ucrainei în războiul declanşat de către Federaţia Rusă împotriva statului ucrainean. Sperăm că acest eveniment va fi evaluat corespunzător de către societatea română”, a fost mesajul publicat de către Ambasada Ucrainei pe rețelele de socializare.

De asemenea, Ambasada Ucrainei a făcut apel la instituțiile de la noi din țară pentru efectuarea rapidă și detaliată a acestui eveniment.

A fost deschis un dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău anunță că a fost deschis un dosar penal și că se fac cercetări, după ce mai multe persoane s-au costumat în soldați ruși în cadrul unei parade cu mascați din comuna Berzunți.

De asemenea, aceste persoane au defilat cu autovehicule imitându-le pe cele militare care aveau inscripționate litera ”z”.

Pe acest fond, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a anunțat că ”polițiștii băcăuani s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video apărute în spaţiul public şi au demarat verificări în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 31 din 2002, pentru a stabili cu exactitate situaţia de fapt, iar în funcţie de rezultat se vor lua măsurile legale ce se impun”.

Amintim că în fiecare an, în această localitate băcăuană are loc o paradă care abordează diverse teme, dar se pare că cea din acest an nu a fost deloc bine privită. Imaginile care au apărut în mediul online de la această paradă au stârnit numeroase reacții negative, mai ales după ce mesajele transmise de cei care s-au costumat în ruși îndemnau la violențe și chiar la viol.

A avut loc și un așa-zis moment artistic în care protagoniștii au fost doi bărbați care îi interpretau pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski.

”De prin munți și de prin văi, să vie toți rușii mei cu câte-o bombă la ei/Cu o bombă, o catiușă, nu stați ca proștii la ușă/Dărâmați tot ce vedeți, violați tot ce prindeți (…)/Distrugeți, că-așa ne-ndeamnă Rusia, patria mamă”, a spus personajul care îl interpretează pe președintele Federației Ruse.