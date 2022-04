Alexei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, spune că soldații ruși au ucis un bărbat de 60 de ani din orașul ucrainean Bucha, doar pentru că avea același nume cu al lui. Potrivit lui Navalnîi, aflat în închisoare, victima se numea Ilia Navalnîi, relatează Reuters.

Forțele ruse s-au retras de la Bucha luna trecută, iar oficialii ucraineni spun că au descoperit peste 400 de cadavre ale unor civili uciși de trupele ruse. Acuzațiile au dus la condamnări dure din partea Occidentului, în timp ce Kremlinul a vorbit despre un „fals monstruos” menit să denigreze armata rusă.

Alexei Navalnîi a distribuit pe Twitter o fotografie cu un pașaport cu numele Ilia Ivanovici Navalnîi, despre care a spus că părea să fi fost lăsat în mod deliberat lângă un cadavru din Bucha.

„O persoană total nevinovată a fost ucisă de călăii lui Putin (cum să-i mai numesc? cu siguranță nu „soldați ruși”) pentru că are același nume cu al meu”, a scris Navalnîi.

„Se pare că sperau că e o rudă de-a mea”, a adăugat el.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns la solicitarea Reuters pentru comentarii.

Navalnîi a spus că nu știe dacă bărbatul îi este rudă, dar că provine din același sat cu tatăl său.

Milioane de oameni au fost forțați să fugă din Ucraina după ce trupele ruse au invadat țara, pe 24 februarie. Mii de ucraineni au fost uciși sau răniți, iar orașe și sate au fost distruse.

1/9 A passport with the surname “Navalny” lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv

— Alexey Navalny (@navalny) April 19, 2022