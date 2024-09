Într-un discurs de adio, Jens Stoltenberg a afirmat că aderarea Ucrainei la NATO va deveni realitate și că acest proces a fost consolidat în timpul mandatului său, care a început în 2014.

El a condamnat acțiunile președintelui rus Vladimir Putin, care continuă să-și susțină războiul brutal împotriva Ucrainei, crezând că poate obține ceea ce își dorește pe câmpul de luptă. Stoltenberg a subliniat necesitatea de a schimba calculul președintelui rus prin furnizarea de arme suplimentare Ucrainei.

„The quickest way to end the war is to lose it. But that will not bring peace. It will bring Russian occupation.” – Jens Stoltenberg.

He urged to give Ukraine more weapons – „The paradox is that the more weapons for Ukraine we are able to deliver, the more likely it is that we… pic.twitter.com/JaLO2f6CY6

