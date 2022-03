Astfel, președintele ucrainean a scris pe pagina sa de socializare că „Ucraina a obținut o victorie totală împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție”.

„Ucraina a obținut o victorie totală împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție. CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei. Ordinul este obligatoriu, conform dreptului internațional. Rusia trebuie să se conformeze imediat. Ignorarea ordinului va izola și mai mult Rusia”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

Reacția lui Zelenski a venit după ce Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a ordonat miercuri, 16 martie, Rusiei să suspende tensiunile militare din Ucraina.

„Federaţia Rusă trebuie să suspende imediat operaţiunile militare pe care le-a început la 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean”, a transmis judecătoarea preşedinte Joan Donoghue.

De asemenea, Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a transmis și că Rusia trebuie de asemenea să garanteze că toate forţele aflate sub controlul său sau pe care le susţine nu mai continuă operaţiunea militară. Ucraina a acuzat Rusia de încălcarea Convenţiei din 1948 privind genocidul şi a cerut Curţii să ordone încetarea imediată a ostilităţilor. Totodată, Ucraina mai cere judecătorilor să decidă că nu există o justificare legală pentru invazie.

În urmă cu 21 de zile, Rusia a decis să invadeze Ucraina și a pornit un război condamnat de mai toată statele importante ale lumii. Asupra lui Vladimir Putin au fost impuse o serie de sancțiuni dure, iar rușii s-au văzut în fața unor situații pe care nu le-ar fi crezut posibile în trecut. În tot acest timp, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se luptă din răsputeri pentru a-și salva țara. Astăzi, va avea loc un moment decisiv pentru liderul de la Kiev.

Astăzi este o zi decisivă pentru Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa online Congresului reunit al Statelor Unite miercuri, la ora 13.00 GMT (15.00, ora României).

Numeroşi aleşi din Congresul american, atât democraţi, cât şi republicani, exercită presiuni asupra preşedintelui american Joe Biden să consolideze reacţia faţă de Rusia, în urma invaziei ruse a Ucrainei, informează Mediafax.

Potrivit AFP, el ar urma să ceară încă o dată instituirea unei zone de excludere aeriană, măsură susţinută de mai mulţi aleşi ai Congresului, dar pe care preşedintele american a respins-o până acum. Aleşii americani din ambele tabere îi îndeamnă, de asemenea, lui Joe Biden să faciliteze livrarea avioanelor poloneze MiG-29 către Ucraina.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022