Ucraina a declarat duminică că orașul portuar Odessa din sudul țării a fost atacat de drone de fabricație iraniană în cursul nopții, la două zile după ce un atac rusesc cu o astfel de armă a ucis doi civili.

„Odesa a fost atacată din nou de drone kamikaze inamice”, a declarat Comandamentul Operațional Sud al armatei ucrainene.”Inamicul a lovit de trei ori clădirea administrativă din centrul orașului. O dronă a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană (ucrainene). Nu (au fost) înregistrate victime”, a precizat aceasta.

„Acestea erau drone iraniene”, a declarat ulterior pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Comandamentului ucrainean din sud, Natalya Gumenyuk.

Loviturile au loc la două zile după ce vineri doi civili au fost uciși la Odesa într-un atac rusesc cu o dronă de fabricație iraniană. Patru astfel de drone au fost doborâte vineri în sudul țării, potrivit forțelor armate ucrainene.

Kievul a declarat ulterior că a decis să reducă prezența diplomatică a Iranului în Ucraina din cauza furnizării de drone către Rusia.

„Ca răspuns la un astfel de act neprietenos, partea ucraineană a decis să îl priveze pe ambasadorul Iranului în Ucraina de acreditare, precum și să reducă semnificativ numărul personalului diplomatic al ambasadei iraniene de la Kiev”, a declarat Ministerul ucrainean de Externe.

Un oficial al Ministerului de Externe a declarat pentru AFP că această măsură echivalează cu o expulzare, întrucât ambasadorul nu se afla în Ucraina și, prin urmare, nu putea fi expulzat.

„Folosirea armelor de fabricație iraniană de către trupele rusești… sunt măsuri luate de Iran împotriva suveranității și integrității teritoriale a statului nostru, precum și împotriva vieții și sănătății cetățenilor ucraineni”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Sergii Nykyforov, scrie Arab News.

Today Odessa was again attacked by Shahed-136 kamikaze drones, which Russia got from Iran. Ukrainian army mastered to successfully land Russian aircraft, and these drones will follow. For that Ukraine needs more Western modern air defense systems. Drone launcher video below. pic.twitter.com/jZvYupj2IR

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 25, 2022