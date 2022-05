„Batalionul 227 al brigăzii 127 de apărare teritorială din forţele armate de la Harkov i-a alungat pe ruși şi s-a instalat la frontieră”, a transmis Ministerul Apărării Naționale din Ucraina prin intermediul rețelelor sociale.

„Suntem mândri de soldaţii noştri care au restabilit tabla indicatoare de la frontieră. Le mulțumim tuturor celor care, cu riscul vieţii, eliberează Ucraina de invadatorii ruşi”, a scris Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov, pe contul său de Telegram.

Amintim faptul că, anterior, consilierul prezidenţial ucrainean Oleksii Arestovici afirmase că trupele ruse au fost transferate spre sud-est, din Harkov în Lugansk (Donbas) pentru a ocupa oraşul ucrainean Severodoneţk (capitala administrativă a părţii ucrainene din Lugansk).

„Pentru a obţine o victorie aparentă, inamicul se concentrează asupra a două obiective: fie să avanseze spre frontierele regiunii Lugansk (…) fie să cucerească Severodoneţul”, a declarat Serghei Gaidai, guvernatorul regiunii separatiste Lugansk, într-o înregistrare video distribuită pe Telegram.

În prezent, forţele ruse ar putea încerca să ocupe teritorii aflate încă sub control ucrainean, a explicat Serghei Gaidai.

Menționăm faptul că, recent, Ministrul Apărării Naționale din Ucraina a preluat imaginile difuzate pe 15 mai de un mic grup de soldați care au înfipt în pământ un țăruș în culorile galben și albastru.

Militarii susțin că au reușit să ajungă într-o zonă de la linia de graniță, după „un atac decisiv de artilerie”. Imaginile sunt însoțite de mesajul: „Domnule președinte, am reușit!”

De asemenea, soldații care au împiedicat cucerirea orașului Harkov susțin că trupele ruse se retrag peste graniță.

„După un atac decisiv de artilerie au plecat foarte repede, nici nu au avut timp să jefuiască prea mult. Am găsit ceea ce credem că sunt televizoarele de la sediul lor și alte chestii.

O mulțime de poziții au fost abandonate, au lăsat în urmă jachete și căști de protecție. Când se retrag după un plan, minează tot, casele, tot. Dar când se retrag repede, nu mai au timp să pună mine”, a transmis un soldat.

Apărarea orașului Harkov a fost cel mai mare succes militar al Ucrainei, după ce forțele ruse din nordul țării și din Kiev au fost respinse la sfârșitul lunii martie.

Alright, people, we have the first Ukrainian unit coming up to the Russian border as part of the counter offensive action northeast of Kharkiv.

We should expect Russia to lose this salient north of the city as well in the coming days.

Via @Liveuamap pic.twitter.com/ONEU6BGaLU

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 15, 2022