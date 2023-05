Creată în 2012, cu denumirea Fundația eMAG pentru educație, și redenumită în 2021, fundația „Nouă ne pasă” s-a născut din dorința de a sprijini procesul educațional al copiilor. Tudor Vlad, președintele fundației, ne-a dezvăluit provocările cu care s-a confruntat anul trecut și principalele realizări obținute.

Cum a fost anul trecut pentru Fundația „Nouă ne pasă”?

2022 a fost un an cu multe provocări: în anul școlar 2021-2022 s-a revenit la formatul clasic de predare după pandemie, iar noi, la Fundație, aproape am dublat numărul de centre after-school pentru prevenirea abandonului școlar (de la 46 la 84). Totodată, am lansat și două programe noi – „Școala de programare” și Granturi pentru școli sau ONG-uri mici care au proiecte pentru educație.

Revenirea la școală nu a fost însă ușoară, mai ales pentru copiii din mediul rural cu care lucrăm, iar perioada prelungită de cursuri online a făcut ca ei să acumuleze și mai multe lipsuri și să le scadă motivația pentru a-și continua studiile.

Care au fost cele mai relevante rezultate obținute?

Cele mai importante proiecte concepute și implementate la fundație sunt „Hai la Olimpiadă!” și „Nouă ne pasă”, întrucât adresează câte o problemă vitală a educației. Plecăm de la ipoteza că bunul mers al economiei și al societății (mai ales al unei societăți democratice) sunt dependente de un sistem educațional funcțional și performant. „Hai la Olimpiadă!” îi antrenează pe copiii buni din toată țara la matematică, fizică și informatică, iar noi vedem în acești copii acei profesioniști de elită de care avem nevoie pentru a fi competitivi în lumea de mâine.

În fiecare an aducem peste 5.000 de copii cu potențial alături de cei mai buni profesori din țară, iar aceștia nu numai că știu cum să-i antreneze pentru performanță, dar le și cultivă aspirația către excelență.

Tinerii astfel instruiți sunt mai exigenți și vor cultiva, la rândul lor, un standard ridicat în domeniile în care vor activa. Cu acest program am lansat Fundația în 2012 și îl ducem mai departe pentru că în continuare este mare nevoie de oameni cu viziune și cu intenția de face lucrurile foarte bine.

Conform unui sondaj făcut de noi, peste 80% dintre beneficiarii programului „Hai la Olimpiadă!” consideră curricula și metodele de predare ca fiind foarte bune și afirmă că fără aceste cursuri nu și-ar fi putut atinge obiectivele de performanță propuse. Din același sondaj rezultă că cel mai mare procent (29,4%) doresc să-și continue studiile în România, 44% fiind încă indeciși în această privință.

Ce obiective sunt urmărite prin programul „Nouă ne pasă”?

Programul „Nouă ne pasă” a fost lansat în 2016, după ce „Hai la Olimpiadă!” ajunsese deja la maturitate. Tot cu profesori de excepție lucrăm și aici, dar nu pentru a-i aduce pe copii la performanță, ci pentru a-i ajuta să termine 8 clase. Cifra oficială a abandonului școlar pentru zonele rurale este de 26,6%, adică mai mult de unul din patru copii care merg la școală în mediul rural părăsește prematur sistemul educațional.

Aceasta înseamnă că, din 80.000 de copiii care încep școala în mediul rural în fiecare an, aproximativ 20.000 se pierd pe drum. Vor deveni acei oameni care, nu numai că nu vor avea niciodată o calificare, dar nici nu vor ajunge să înțeleagă felul în care funcționează economia și societatea în care trăim. La maturitate, dacă se poate folosi aici acest cuvânt, vor îngroșa rândurile celor care lucrează (de obicei cu ziua) la negru și care vor lupta întotdeauna împotriva schimbării.

Pentru ei orice schimbare va fi percepută ca o amenințare. Programul nostru este prezent în 90 de comunități rurale și se ocupă de 3.000 de copii.

Este încă foarte puțin, dacă ne gândim că ar fi nevoie de o astfel de intervenție pentru aproximativ 160.000 de copii (20.000 copii X 8 clase). Rezultatele obținute prin programul „Nouă ne pasă” arată că 42% dintre copiii beneficiari care au terminat clasa a-VIII-a în 2022 au promovat Evaluarea Națională. Aceste procente erau sub 20% la începutul programului, în anii 2017 și 2018.

Dintr-o altă perspectivă, simplul fapt că acești copii au terminat clasa a VIII-a este o realizare, prezența la școală s-a îmbunătățit cu 80% față de perioada anterioară participării la cursurile after-school. În mod normal, fiecare copil beneficiază de aceste cursuri timp de minim 3 ani școlari.

Care sunt prioritățile fundației pentru anul în curs?

Cel mai important obiectiv pentru 2023 este să asigurăm continuitatea celor două programe. Aceasta înseamnă atât măsurarea impactului și intervenție acolo unde se dovedește necesar, cât și colectarea sumelor necesare implementării programelor. Costurile cresc de la an la an, pe de-o parte pe fondul creșterii prețurilor – de exemplu, masa caldă pentru copiii din programul „Nouă ne pasă” nu mai costă la fel ca acum 2 ani – dar și pentru că, din 2016 până în prezent, acest program a fost într-o continuă extindere. În 2021 am lansat în cadrul programului „Nouă ne pasă” un curs pentru profesori.

Așa cum spuneam, selectăm echipe de profesori care sunt mai implicați decât marea masă a cadrelor didactice și, prin acest curs, intenționăm să le oferim un set de instrumente alternative pentru lucrul cu copiii. Educația remedială se face pe alte baze decât cea standard de la clasă, este nevoie de abilități de comunicare diferite, uneori chiar și de puțină psihologie, dar mai ales de o atitudine pozitivă, de orientare către soluții.

După două ediții pilot ale acestui curs și o serie de vizite în școlile cu care colaborăm, avem acum o variantă finală care răspunde tuturor nevoilor identificate. Sperăm ca în până la finalul lui 2023 toți cei 470 de profesori să beneficieze de metodele și tehnicile pe care le propunem.