Se pare ca pentru orice nou articol vestimentar sau accesoriu, exista un set de reguli scrise si nescrise, pe care se presupune ca ar trebui sa le cunosti. Asa se intampla si atunci cand porti ceasuri barbatesti sau de dama. Ar trebui sa preferi mana stanga sau dreapta? Care este varianta corecta?

Raspuns rapid

Ceasurile pot fi purtate pe incheietura dreapta sau stanga, dar de obicei pe mana dominata. De exemplu, daca esti stangaci, vei purta ceasul la mana stanga; daca esti dreptaci, este recomandat sa porti ceasul pe dreapta.

Purtarea unui ceas implica mai multe reguli de fashion si bun simt. Daca ai crezut ca este atat de simplu incat doar sa-l prinzi de incheietura mainii, afla ca nu este asa. Ar trebui sa porti ceasul pe mana dreapta sau pe mana stanga? Pe mana dominanta sau pe cea non-dominanta? Regulile se schimba in functie de femei sau barbati?

Daca tu ti-ai pus aceste intrebari, afla ca nu esti singurul. Pe google exista o multime de interogari de acest tip. Hai sa raspundem pe larg la aceasta dilema.

Sa porti ceasul pe stanga sau pe dreapta?

Aceasta este intrebarea. Pentru ca acesta este cel mai important detaliu, ai crede ca exista o regula clara pe care trebuie sa o urmezi. Dar, din pacate nu este chiar asa.

Daca nu vrei sa te gandesti prea mult la asta, cel mai simplu raspuns este ca ceasul ar trebui purtat in general pe mana dominanta. Aceasta este mana care te ajuta sa executi cele mai multe actiuni. Pentru majoritatea persoanelor, mana dominanta este cea dreapta. Deci, daca esti dreptaci, mana ta dominanta este dreapta, iar cea non-dominanta este stanga.

Exista si o logica in aceasta regula. Daca vei purta ceasul pe mana dominanta, iti va fi mai usor sa verifici cat este ora, in timp ce faci diverse lucruri. In schimb, daca ar trebui sa verifici ceasul asezat pe mana non-dominanta, ai risca sa versi paharul de apa din fata si ti-ar fi extrem de inconfortabil.

Prin urmare, pare ca ai gasit raspunsul corect.

De fapt, doar pare, pentru ca nu este atat de simplu. Iata de ce.

Multi prefera sa poarte ceasul pe mana dominanta, din ratiuni de confort si functionalitate. Daca strangi un surub sau schimbi canalul tv de la telecomanda, e nevoie de o minima rasucire a incheieturii ca sa poti consulta cat este ora. Cu toate astea, sunt si multe persoane care prefera sa poarte ceasul pe mana non-dominanta.

Butoanele ceasurilor sunt de obicei plasate pe partea dreapta a ceasului, pentru a fi usor accesate de mana dominanta (cea dreapta). Daca ai deja un ceas, cel mai probabil a fost proiectat pentru a fi purtat pe mana stanga. Stiu la ce te gandesti: parca am zis mai sus ca nu exista o regula clara in ceea ce priveste purtarea ceasului pe una din cele doua maini? Asa este, dar asta nu inseamna ca proiectantii de ceasuri nu au avut in minte o incheietura specifica pentru care au gandit modelul.

Problema apare atunci cand te uiti la partea preferata pentru rotita. Aceasta rotita sau coronita este butonul acela mic si rotund, folosit pentru a configura ora, la un ceas analogic. Butonul acesta este aproape intotdeauna plasat pe partea laterala a ceasului, la ora 3 sau 9, pe exteriorul cadranului.

Pentru ca acest buton trebuie sa fie usor de manevrat de mana opusa, ai putea spune pentru ce incheietura a fost proiectat un ceas la care butonul apare la 3 sau la 9.

Daca este plasat in dreptul orei 3, asta inseamna ca ceasul a fost gandit pentru incheietura stanga, pentru ca butonul e mai usor de rotit cu mana dreapta. Daca coronita este plasata in dreptul orei 9, atunci este invers. Acum poti sa mergi sa te uiti care este designul ceasului tau si unde este pozitionat butonul de setare ora.

Asa cum probabil te-ai astepta, majoritatea ceasurilor au butonul mic asezat in dreptul orei 3, pentru ca majoritatea oamenilor (90%) sunt dreptaci si pentru ca cele mai multe persoane prefera sa poarte ceasul pe mana non-dominanta.

Din fericire, exista optiuni si pentru cei stangaci sau pur si simplu non-conformisti. Azi exista mai multe modele de ceasuri produse special pentru cei care isi folosesc mai mult mana stanga. Asa cum exista foarfece si caiete pentru stangaci, poti gasi usor ceasuri pentru stangaci. Acestea pot fi la fel de stilate ca cele proiectate pentru dreptaci.

Ceasuri barbati versus ceasuri de dama

Desi nu exista o regula absoluta in ceea ce priveste purtarea unui ceas pe mana stanga sau pe mana dreapta, exista o regula dictata de gen. Poate ca ai auzit la un moment dat informatii conform carora barbatii ar trebui sa poarte ceasul la mana dreapta si femeile pe mana stanga.

Si aceasta intrebare apare des pe Google. In realitate, nu exista vreo dovada care sa arate ca ar fi existat in trecut o astfel de regula in purtarea ceasului. Este adevarat ca pana in Primul Razboi Mondial, ceasurile de mana erau proiectate doar pentru femei, barbatii folosindu-le pe cele din buzunar. Dar, dupa ce soldatii au inceput sa foloseasca ceasuri de mana, aceasta regula s-a pierdut. Azi, ideea ca ar exista un mod specific de a purta un ceas la mana, in functie de gen, este depasita.

Gaseste-ti inspiratia pe Watchshop

