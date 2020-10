În urmă cu câteva ore, preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că şi-a făcut un test COVID-19, dar încă nu are rezultatele, după testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citată de agerpres.

„Ea a fost testată pozitiv”, a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmând informaţii de presă referitoare la Hope Hicks, consiliera sa apropiată. „Tocmai mi-am făcut un test, vom vedea”, a adăugat el, precizând că şi soţia sa, Melania, a fost testată.

Între timp, liderul SUA a precizat că nu se știe dacă vor intra sau nu în carantină, însă așteaptă rezultatele testelor.

„Voi avea rezultatele în această seară sau mâine dimineaţă. După cum ştiţi, petrec destul timp cu Hope, ca şi Prima Doamnă”, a continuat el. „Va trebui să intrăm în carantină? Nu ştiu”, a mai spus preşedintele Statelor Unite.

La câteva ore, Donald Trump a anunțat că a intrat în carantină, iar vineri dimineață au venit și rezultatele testelor.

Într-o postare pe contul de twitter, preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că a fost infectat cu noul coronavirus atât el cât și soția sa, la scurt timp după ce aceștia au intrat în carantină.

“Eu și Melania am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Vom începe imediat procesul de carantina și recuperare. Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ!” a scris Donald Trump pe pagina personală Twitter.

Hope Hicks se afla la bordul Air Force One împreună cu preşedintele american când acesta a zburat marţi la Cleveland, în statul Ohio, pentru a participa la dezbaterea electorală cu Joe Biden.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020