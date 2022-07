Trucul folosit de Loredana Groza pentru a se menține tânără. Toată lumea poate face acest lucru

Loredana Groza se poate lăuda cu o formă fizică impecabilă la cei 52 de ani pe care îi are. Vedeta spune că nu și-a făcut operații estetice, însă a împărtășit cu fanele cum se menține așa de tânără.

Într-un interviu recent, artista a explicat că are foarte mare grijă de tenul ei, pe care îl hidratează ori de câte ori simte nevoie. De asemenea, Loredana Groza a mai spus că nu există seară în care să nu se demachieze, lucru pe care l-a învățat în urmă cu mult timp, când de abia urca pe scenă.

”Important e să te hidratezi, să te demachiezi în fiecare seară. E prima lecție pe care am învățat-o din momentul în care am apărut pe scenă și am început să folosesc fardurile”, spune artista.

Loredana Groza nu se expune niciodată la soare

Cântăreața a mai povestit că îngrijirea pielii este foarte importantă și că alege să aibă grijă de ea prin a nu se expune la soare. În plus, Loredana Groza a spus că este foarte atentă la cremele pe care și le aplică pe corp pentru ca acestea să nu-i atace pielea.

”Pielea e cea mai importantă, nu neapărat sânii sau mărimea fundului sau mărimea buzelor. Poți să-ți faci 1000 de operații, tot felul de chestii, dar dacă pielea nu are calitate…

Nu stați la soare absolut deloc și nu folosiți lucruri care să vă atace pielea. Asta e secretul cel mai important”, spune cântăreața.

Artista spune că nu a ajuns pe mâna medicilor esteticieni

De ceva timp, artista a apărut complet schimbă în spațiul public, iar cei mai critici spun că aceasta ar fi apelat la operații estetice, lucru pe care Loredana Groza îl neagă.

Ea a spus că nu este împotriva operațiilor estetice sau a femeilor care apelează la ajutorul medicilor pentru a arăta într-un anumit fel, dar precizează că există alte opțiuni la care poți apela pentru a arăta mai bine.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, spunea Loredana Groza la Antena Stars.