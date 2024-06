Sorin Grindeanu a făcut mai multe declarații în cadrul unei vizite în judeţul Alba. El spune că până la sfârşitul acestui an, de la Curtici până la Sighişoara se va circula pe o linie reabilitată, modernizată complet.

Noua linie va permite viteza de 160 km/oră, potrivit ministrului.

În ceea ce priveşte tronsonul dintre Sighişoara şi Braşov, Sorin Grindeanu a evitat să avanseze un termen privind finalizarea. Șeful de la Ministerul Transporturilor spune că lucrările sunt în întârziere acolo.

„Acolo au început acele săpături la cele două tunele între Caţa şi Apaţa. Au fost aduse cele două TBM-uri, acele maşinării mari care sfredelesc munţii. Mai trebuie să vină încă două. Acolo sunt în întârziere domnii de la acea companie. (…). Am fost în urmă cu vreo cinci luni, o să merg şi în perioada următoare. Nu aş vrea să dau un termen, pentru că am evitat tot timpul când cei cu care am discutat nu au fost serioşi. O spun deschis, acel proiect are în acest moment un constructor care nu e serios şi să îmi iau eu angajamente în faţa oamenilor fără să am în spate un constructor serios, am evitat”, a spus ministrul Grindeanu.