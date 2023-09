Așadar, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) din Republica Moldova a anunțat finanțarea primei tranșe de pensii și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Măsura are o valoare de 150 de milioane de lei.

Potrivit autorităților din Republica Moldova, banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). MPay este serviciul prin care o persoană poate serviciile publice cu orice instrument de plată, precum cardul bancar.

Persoanele care primesc pensii și alocații urmează să se adreseze la orice oficiu poștal

Persoanele care primesc pensii și alocații sociale prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, având data de plată 1-4 septembrie, începând cu 1 septembrie urmează să se adreseze la orice oficiu poștal din Republica Moldova pentru a ridica banii.

La data de 4 septembrie vor fi finanțate pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare.

Sistemul de pensii din Republica Moldova funcționează în baza sistemului solidar

Sistemul de pensii din Republica Moldova funcționează în baza sistemului solidar de pensii (n.red. Pay As You Go). Acesta se bazează pe plata pensiilor de asigurări sociale din contul contribuțiilor de asigurări sociale de stat colectate de la angajatori și persoanele asigurate.

Potrivit Raportului Social Anual realizat de Ministerul Muncii, în anul 2014 cheltuielile efectuate din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat au constituit 10,8% din PIB. Comparativ cu anul 2013, cheltuielile efective ale bugetului asigurărilor sociale de stat au înregistrat o creştere cu 1302114,6 mii lei. Este vorba despre un procent de 12,2%.

Creşterea cheltuielilor pentru pensiile de asigurări sociale este determinată de creşterea numărului beneficiarilor de pensii, potrivit informațiilor publicate de Ministerul moldovean al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

„Reieșind din situația socială și economică a țării, sistemul de pensii are un rol însemnat în asigurarea unui trai decent al populației. Îmbătrânirea populaţiei, creşterea şomajului, migraţia peste hotare a persoanelor apte de muncă precum şi practica „salariului în plic” sunt câţiva dintre factorii care pun în pericol actualul sistem de pensionare”, potrivit autorităților din Republica Moldova.

Ministerul moldovean al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale subliniază că cele mai mari provocări sunt următoarele: