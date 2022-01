Șoferii primesc lovitură după lovitură! Taxele de parcare mai mari. Care sunt noile tarife?

Este vorba despre șoferii din București, care vor plăti cu până la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare în apropierea locuințelor. Totuși, tarifele diferă în funcție de zonă, iar Capitala este împărțită în patru astfel de zone.

Este vorba despre A,B, C și D, cea mai scumpă fiind prima dintre ele, care reprezintă centrul. Aici, creșterea a fost de la 84 de lei, la 600 de lei pe an. În zona B tariful va fi de 500 lei anual față de 66 de lei, în C va fi de 400 față de 55 de lei și în zona de D va fi de 300 de lei, față de 37 de lei.

Solicitarea de majorare a venit de la primarii de sector

Solicitarea de majorare a venit de la primarii de sector iar principala modificare este că taxa este calculată anual, nu pe zi ca până acum.

De exemplu, în sectorul 4, cei care vor să aibă un loc de parcare închiriat de la primăria de sector trebuie să plătească 600 de lei. La nivelul Capitalei au fost amenajate în jur de 220.000 de locuri de parcare, de cinci ori mai puține decât este nevoie.

Amintim că taxele actualizate se aplică începând din 2022.

Veste cruntă pentru toţi şoferii din România

Accizele la carburanţi se ajustează la începutul fiecărui an, conform Codului Fiscal. Din acest motiv, carburanţii se scumpesc de la 1 ianuarie 2022.

Așadar, litrul de motorină se scumpeşte cu 6 bani fără TVA, adică cu 7 bani cu tot cu TVA. Simultan, litrul de benzină se va scumpi cu 6,5 bani fără TVA, adică cu 7,7 bani cu tot cu TVA.

Asta înseamnă un cost suplimentar de circa 3,5 lei, atunci când vorbim despre un plin la o maşină cu un rezervor de 50 de litri.

În altă ordine de idei, nu trebuie să uităm că şoferii sunt obligați să își echipeze mașinile corespunzător pentru condițiile de drum, mai ales în sezonul rece. Astfel, cei care nu au efectuat montarea cauciucurilor de iarnă riscă amenzi usturătoare, conform legii.

Anvelopele de iarnă sunt fabricate special pentru a evita deraparea autovehiculelor sau a vehiculelor de transport atunci când temperaturile coboară sub 7 grade Celsius.

Trebuie să fim foarte atenți, deoarece riscul de producere a accidentelor rutiere crește în sezonul rece, ca urmare a faptului că distanța de frânare se mărește considerabil iar aderența scade.

Astfel, este interzisă circulația autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acestea să fie dotate cu cauciucuri de iarnă, conform OG 5 2011.