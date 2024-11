În ultimii ani, Black Friday a devenit un fenomen de masă în România. Iar reducerile nu se mai limitează doar la produse electronice sau fashion. Travelminit.ro duce tradiția acestui eveniment comercial și în turism, oferind reduceri semnificative la pachetele de vacanță din toată țara.

Din 8 noiembrie, pasionații de călătorii vor putea beneficia de reduceri între 30% și 50% la sute de pachete de vacanță. Pachetele de vacanță sunt disponibile la cele mai mici tarife din an, începând de la 100 lei/noapte, o oportunitate ideală pentru cei care doresc să își rezerve acum următoarea vacanță.

Travelminit aduce tradiția reducerilor în domeniul turismului

Travelminit.ro este platforma care, în ultimii ani, a înglobat ofertele unui număr foarte mare de hoteluri și pensiuni din România și a reușit să implementeze o adevărată campanie de Black Friday și în turism, domeniu în care prețurile nu diferă în funcție de volum, ca în cazul altor produse promovate de Black Friday.

„Pregătim această campanie de cel puțin două luni, timp în care am discutat cu mulți hotelieri și proprietari de pensiuni din România. Împreună cu ei am reușit să implementăm reduceri între 30 și 50% la multe pachete de vacanță, astfel că sloganul nostru pentru acest an și marea noastră dorință este de a convinge românii că merită să aibă mai mult de o vacanță pe an și pot să o facă dacă profită de aceste perioade de reduceri.” a declarat Timea Imecs-Ambrus, CEO Travelminit.ro.

Plata cu cardul de vacanță pentru pachetele reduse de Black Friday

Un procent semnificativ din rezervările din anii anteriori a fost făcut folosind cardurile de vacanță astfel că românii eligibili pentru astfel de facilități au putut maximiza valoarea voucherelor de vacanță folosindu-le și în perioada cu reduceri foarte mari. Specialiștii platformei Travelminit.ro estimează că în acest an peste 30% dintre rezervările de Black Friday vor fi făcute folosind cardul de vacanță.

Printre cele mai atractive oferte se numără și pachetele care oferă reduceri de până la 50% pentru vacanțele la unități de cazare de top. Românii care doresc să își rezerve vacanță de vară încă de acum, beneficiază de reduceri de până la 62% la un popular hotel din stațiunea Neptun – Olimp, prețul cu demipensiune pentru o noapte de cazare (până la 2 adulți și 2 copii), începând de la 535 lei/cameră/noapte.

Reduceri de minim 50% au și vacanțele la Poiana Brașov, Porumbacu de Sus sau Viștișoara, în Munții Făgărașului.

Cele mai mari reduceri pe Travelminit.ro

Phoenicia Blue View 4, Neptun-Olimp – Reducere de până la 62%, cu tarife începând de la 535 lei/cameră/noapte cu demipensiune și de la 855 lei/cameră/noapte cu ultra all inclusive.

Hotel Piatra Mare, Poiana Brașov – Reducere de 30% pentru camera clasică, disponibilă pentru un sejur de minim 3 nopți, perfectă pentru o escapadă la munte.

Hotel Spring Holiday Resort, Neptun – Reducere de 51% la rezervările de minim 3 nopți pentru toate tipurile de camere, oferind o ocazie excelentă de relaxare pe litoral.

Joyard – Pensiune & Parc, Porumbacu de Sus – Reducere de 30% la rezervările de minim 2 nopți, o alegere ideală pentru o escapadă în natură.

Ohana Boutique Hotel, Viștișoara – Reducere de 30% pentru toate tipurile de camere la rezervări de minim 3 nopți.

Ofertele continuă cu Săptămâna Albă a sejururilor

După Black Friday, reducerile continuă cu Săptămâna Albă a sejururilor, care aduce noi oferte speciale disponibile toată săptămâna, astfel încât toți clienții să aibă timp să rezerve vacanța dorită la un preț imbatabil.

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piață rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conține 7500 de unități de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă și acoperă o gamă largă de cazare în toată țara (litoral, munte, destinații balneoclimaterice și orașe mari), fiind lider pe piața rezervărilor cu card de vacanță.

Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul și Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croația), cu vânzări de peste 200 milioane de euro și peste 500 de angajați.

În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziționat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce și media din Polonia, cotată la bursă și cu sediul în Varșovia.