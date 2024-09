Nicuşor Dan a explicat duminică, 1 septembrie, că deblocarea traficului nu poate fi rezolvată prin construirea de „blocuri în stânga şi în dreapta”. În opinia edilului, o soluție poate fi transportul public. În caz contrar, orașul va fi sufocat.

Primarul general a vorbit despre principalele nemulţumiri ale locuitorilor din București. Acestea sunt legate de trafic şi de termoficare.

Astfel, a dezbătut mai multe aspecte importante. În primul rând, el spune că orașul va fi sufocat imediat „dacă continui să arunci cu blocuri în stânga şi în dreapta”.

De asemenea, el a subliniat că multe instituții nu funcționează, „în frunte cu Inspectoratul de Stat în Construcţii”.

Am avut timp să înţelegem că pe zona de trafic orice ai face, dacă nu dezvolţi sistematic oraşul ăsta sau, mai pe româneşte, dacă continui să arunci cu blocuri în stânga şi în dreapta, o să îl sufoci şi de asta e important ca şi toate instituţiile care nu funcţionează, în frunte cu Inspectoratul de Stat în Construcţii…”, a declarat Nicuşor Dan la B1 TV.

„Acum ăsta e un sondaj, dar noi am avut alegeri acum trei luni şi exact astea au fost temele.

Edilul a subliniat și că relaţia cu această instituţie nu s-a normalizat deloc.

El a susținut apoi că dezvoltarea transportului public este o soluție pentru a rezolva problema traficului. Nicușor Dan a amintit și de cele 100 de tramvaie.

În momentul de față, susține el, autoritățile lucrează să prindă „valul de fonduri europene”. Astfel, ar putea aduce și alte 250 de tramvaie, spune el.

Primarul Capitalei a explicat apoi că tramvaiele „sunt foarte scumpe”, respectiv 2-3 milioane de euro o bucată. Potrivit edilului, o sută de autobuze electrice și o sută de troleibuze au venit deja.

O sută de autobuze electrice care au venit deja, 100 de troleibuze, am externalizat curăţenia, toate lucrurile astea ca să ducem… şi mulţumesc bucureştenilor că am crescut cu 40% numărul utilizatorilor plătitori de transport în comun”, a mai spus edilul.

Edilul a susținut apoi că toate liniile de tramvai ar urma să fie modernizate într-un an şi jumătate.

„Oraşul ăsta 20 de ani a aruncat cu blocuri în neştire şi lumea le vede şi ca să rezolv toată asta durează şi plus, aşa cum am spus mai devreme, n-a avut banii ca să facă marile lucrări de infrastructură de care era nevoie. Am semnat deja toate contractele pentru toate liniile de tramvai vechi. Între timp s-a făcut şi proiectarea.

O să vedem că sunt nişte întârzieri cu banii europeni şi nu vreau să dăm ordin de începere şi după aceea să păţim ca la linia 5. O să ne întâlnim cu constructorii, dar într-un an şi jumătate o să avem toate liniile modernizate şi asta o să se simtă când o să fie şi tramvaie şi linii de tramvaie transportul public o să aibă altă faţă în Bucureşti”, a transmis Nicuşor Dan.