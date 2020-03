Ce spune Gabriela Firea

„Din punctul meu de vedere, orice limitare a interacţiunilor este binevenită. Nu trebuie să ne sperie sau să ne încrânceneze. Dacă în Comitetul de Urgenţă se va decide acest lucru, voi transmite şi eu mai departe aceste recomandari. Chiar dacă nu se întrerup total, se pot limita”, este de părere Gabriela Firea.

Primarul general face apel la calm

„În primul rând, cred că toată lumea va conştientiza că trebuie să luăm măsuri, atât la nivel central, cât şi fiecare în parte. Poate toată lumea înţelege ce înseamnă colaborarea între instituţii. Era de aşteptat să se declare pandemie, pentru că toate condiţiile sunt întrunite. În ceea ce ne priveşte, decizia de a închide şcolile a fost una corectă şi luată la timp. La fel şi decizia de a suspenda întrunirile, mai ales cele înăuntru. În continuare, trebuie să înţelegem că deplasările noastre trebuie să fie limitate la strictul necesar. La fel trebuie să înţeleagă şi toate societăţile, atât private cât şi de stat, că trebuie să respecte recomandările, să lase angajaţii să lucreze de acasă, unde e posibil”, a declarat Firea.

Anumite servicii publice vor fi suspendate

„În mod evident, toate spitalele, atât ale primăriei, cât şi ale ministerului, trebuie să lucreze la foc continuu. Acestea, ca şi transportul, canalizarea etc, trebuie să funcţioneze. Dar, în rest, am sistat lucrările pe şantierele din Bucureşti, pentru că exista un risc foarte mare ca aceşti angajaţi de pe şantiere să aducă coronavirus în Bucureşti. Într-adevăr, noi am fost expuşi direct, pentru că nora domnului infectat lucrează la noi, la Resurse Umane, este şi însărcinată. O altă doamnă şi-a adus aminte azi că a fost cu domnul în Israel, deci încă 70 de oameni în izolare, de la evidenţa populaţiei. Activitatea nu se întrerupe, dar am mutat-o la domiciliul angajaţilor”, a precizat primarul.

