Prof. dr. Alexandru Rafila s-a alăturat echipei PSD, pe care o va reprezenta în Parlament, a anunţat, joi, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.

”Aşa cum v-am promis şi dumneavoastră, şi colegilor mei, şi simpatizanţilor PSD, de când am preluat funcţia de preşedinte al PSD, am spus foarte clar că partidul trebuie să se deschidă în primul şi în primul rând pentru specialiştii din prima linie deja recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

”Parlamentul României are nevoie de specialişti în fiecare domeniu”

Astăzi îi mulţumesc domnului prof. dr. Rafila că s-a alăturat echipei noastre şi sunt ferm convins că această luptă cu pandemia nu este una de conjunctură şi nu este o luptă care va dura foarte puţin timp. Este o luptă de durată.

România şi românii şi Parlamentul au nevoie de specialişti în Parlament care să facă legislaţia pentru această luptă cu pandemia.

Parlamentul României are nevoie de specialişti în fiecare domeniu, dar în acest moment traversăm cea mai mare criză sanitară şi economică după cel de-al Doilea Război Mondial şi oameni precum doctorul Rafila trebuie să se regăsească în viitorul Parlament al României”, a declarat Ciolacu într-o conferinţă de presă.

”Guvernul Orban ori caută scuze ori caută vinovaţi”

Potrivit acestuia, „este clar că Guvernul actual al României nu gestionează această pandemie, de cele mai multe ori caută scuze sau caută vinovaţi”.

„Mă uitam astăzi la televizor că ministrul Sănătăţii şi ministrul de Interne tăiau o panglică la un spital oncologic.

Foarte bine că s-a făcut acest spital, dar gravitatea situaţiei parcă nu reuşeşte să-i capaciteze în direcţia în care trebuie să acţioneze nişte demnitari şi să se oprească din această campanie electorală şi să vadă că oamenii sunt speriaţi şi cu totul şi cu totul altele sunt problemele romanilor şi nu tăierile lor de panglici”, a afirmat liderul PSD.

Explicațiile profesorului Alexandru Rafila

Medicul Alexandru Rafila, care va candida pentru Parlament din partea PSD, a declarat joi că a fost un pas dificil pentru el să intre în politică, dar, pe de altă parte, având în vedere că a avut o carieră administrativă în spate, a considerat că are suficient de multă experienţă ca să ajute ţara.

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar, pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experienţă să pot să ajut, nu neapărat PSD, să pot să ajut această ţară, împreună cu mulţi alţi colegi, încât să putem să avem o legislaţie în domeniul sănătăţii care să facă posibilă şi pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar, din păcate, nu l-am atins: accesul universal la servicii de sănătate.

Adică, fiecare om din această ţară să poată să obţină atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să îl împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze. E dificil, trebuie câteva ingrediente, în primul rând este nevoie de o legislaţie, este nevoie de oameni care să implementeze acea legislaţie, de finanţare şi poate mai presus de orice cred că este vorba despre buna credinţă în aceste demersuri”, a spus Rafila într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD.

El a adăugat că „intoleranţa, polarizarea excesivă fac de foarte multe ori imposibilă colaborarea în atingerea unor ţeluri comune”.

Rafila a spus că urmează să semneze o adeziune la PSD.