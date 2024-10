În perioada 2-3 octombrie am avut ocazia de a învăța mai multe despre universul Nestle în cadrul unui eveniment „Discuții cu gust de toamnă”. Organizatorii ne-am prezentat cele mai importante proiecte din ultima perioadă. De asemenea, aceștia au anunțat lansarea unei noi strategii de nutriție. Noua abordare a Nestle se bazează pe nutriție și sănătate, laolaltă cu dezvoltarea durabilă a planetei și societății noastre. Intitulată „Bun pentru tine, bun pentru planetă”, strategia dorește să răspundă nevoilor consumatorilor și tendințelor globale legate de o alimentație echilibrată.

Noua strategie de nutriție a Nestle

Nutriția face parte de lumea Nestle de peste 150 de ani. Dar oamenii se schimbă și nevoile lor la fel. Astfel, Nestle își revizuiește strategia de nutriție, axându-se pe consumator și noile cerințe ale perioadei actuale. Aceasta se bazează pe două direcții: îmbunătățirea produselor și educația pentru o alimentație echilibrată și mai sustenabilă.

Nestle lucrează în prezent la atingerea unui obiectiv la nivelul afacerilor globale. Aceștia doresc să-și crească vânzările de produse mai nutritive cu 20-25 de miliarde de franci elvețieni (echivalent cu 21-26 miliarde euro) până în 2030. În acest sens, anul 2023 a adus rezultate bune. 59% dintre vânzările nete ale companiei, excluzând produsele pentru hrana animalelor, au provenit din produse mai nutritive și cele destinate nevoilor nutriționale speciale. În această ultimă categorie sunt incluse alimentele pentru bebeluși, suplimentele alimentare de vitamine și minerale și nutriția medicală.

„Ne-am revizuit strategia de nutriție și suntem mult mai focusați pe ceea ce își doresc consumatorii noștrii și populația în general de la alimentație. Mâncarea nu înseamnă doar nutrienți. Nu mâncăm doar ca să trăim. Mâncarea are foarte multe roluri, pe lângă cel fiziologic. Are și rol social, care este bine evidențiat în România, sărbătorile noastre se învârt în jurul mâncării.

Poți să mănânci și o masă mai grea, dar dacă o mănânci în contextul potrivit, s-ar putea să-ți facă bine. Dacă mănânci ceva foarte sănătos în fața unui laptop, stresat, agitat și răspunzând în același timp la mail-uri, orice salată, oricât de sănătoasă, s-ar putea să nu-ți facă atât de bine. Este și impactul psihologic, care poate lucra la nivelul unor neuro-transmițători. Cu toții am auzit că alimentația ne influențează starea de bine prin secreția de serotonină” a declarat Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice, în cadrul evenimentului.

Reducerea conținutului de zahăr și sare

Nestle are în vedere îmbunătățirea produselor de pe piață pe care le consumăm și sunt deja cunoscute publicului larg. Ce vor face mai exact? Vom schimba puțin rețeta. Scopul este de a îmbunătăți valoarea nutrițională a acestora. Acest lucru se realizează prin adăugarea de ingrediente benefice, cum ar fi cereale integrale, fibre alimentare, vitamine și minerale. În plus, aceștia vor continua să reducă conținutul de zahăr, sare și grăsimi saturate cu ajutorul unor noi tehnologii. În plus, toate dulciurile Nestle pentru copii vor avea un maxim de 110 calorii per porție.

O alimentație importantă este relevantă pentru sănătatea și starea noastră de bine. Totuși, potrivit datelor, peste 3 miliarde de oameni din întreaga lume nu își permit să cumpere produse care să le permită să aibă o alimentație sănătoasă. Oamenii se luptă cu accesibilitatea, timpul, poftele și lipsa de informație.

„Este important să avem o masă gustoasă, să ne bucurăm de comunitate, să facem mișcare și toate acestea împreună duc la o viață mai bună. În zona urbană, este mult mai greu să avem un echilibru din acest punct de vedere. Este nevoie de educație, de aceea investim în zona aceasta. Este o responsabilitate din partea producătorului să se asigure că ceea ce pune pe piață este bine înțeles de consumator și acesta face o alegere în cunoștință de cauză. Fie că este vorba de componentele nutriționale, fie că este vorba de etichetă, de simbolul de reciclare, toate lucrurile acestea trebuie comunicate către consumator” a declarat Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager Nestle România, în cadrul evenimentului.

Inițiative educaționale

Pentru a ghida oamenii către un consum echilibrat, Nestlé are deja o serie de inițiative educaționale. Un exemplu în acest sens sunt programele de nutriție implementate în școli. Aceste proiecte sunt inițiative realizate sub umbrela globală Nestle for Healthier Kids. A fost lansat și ghidul NutriPorția, care oferă o metodă atractivă de a-i învăța pe cei mici și pe părinți cum pot prepara mese echilibrate pentru întreaga familie.

„De multe ori oamenii nu sunt interesați de această zonă de educație. Am mers către școli și dintr-un motiv foarte pragmatic. În generația noastră, copilul este cel care învață adultul despre nutriție, sănătate. În unele familii, există posibilitatea de a crește gradul de educație și conștientizare prin intermediul celor mici care au altă deschidere către planetă, soluții sustenabile etc.” a declarat Irina Siminenco.

Traista cu Sănătate

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și profesorii în creșterea și educarea unor copii mai sănătoși. Sub umbrela acestui program a fost dezvoltată inițiativa „Traista cu Sănătate”.

„Traista cu Sănătate aduce copiilor acea informație necesară pentru sănătatea lor. Împreună cu Nestle for Healthier Kids, încercăm să facem copiii mai sănătoși. Programul a fost lansat în 2012 la Iași. În același an la New York, acesta a primit premiul I la Forumul Obezității pentru cea mai bună activitate de prevenție a obezității în școli. În ultimii ani, am reușit să ne extindem în câteva județe din partea Moldovei și în Republica Moldova. Peste 10.000 de copii pe an beneficiază de activitățile noastre direct” a declarat responsabilul de proiect Veronica Mocanu, medic endocrinolog și profesor universitar.

Materiale educaționale despre nutriție și sănătate

Ce implică acest proiect? Ei bine, copiii pot avea parte de materiale educaționale atractive pentru a învăța mai multe despre nutriție și sănătate. Aceste manuale pot fi folosite de profesori în desfășurarea unor ore opționale de nutriție și sănătate. Acest program a primit de la Uniunea Europeană cel mai mare premiu de recunoaștere pentru activitate în domeniul sănătății.

„Am elaborat o serie de materiale educaționale deosebit de valoroase, începând cu acest manual pentru copii. Poate fi utilizat de profesori și părinți. Pe lângă o informație cu baze științifice, această carte se bucură de o grafică deosebită. Este realizată de un pictor din Republica Moldova. Este un talentat grafician și expert în manuale pentru copii. Imaginile, culorile și modul modern de prezentare fac ca această carte să fie unică. Structura cărții este gândită după programul școlar al copiilor.

Cuprinde opt unități, iar fiecare capitol abordează o problemă de nutriție, împreună cu alte subiecte precum activități sportive, igienă și formarea unor trăsături de caracter. Această carte poate fi folosită pentru formarea unui stil de viață sănătos. Manualele vin și cu un ghid pentru profesori și sunt destinate ciclului primar și preșcolar” a adăugat Veronica Mocanu în cadrul evenimentului.