Fostul președinte Traian Băsescu a arătat că, din punct de vedere al securității, România se află în cel mai bun moment din istoria sa, din punct de vedere al securității țării.

„Țara asta a a fost hărțuită, o țară aflată între trei imperii: rus la est, austro-ungar la vest, otoman la sud. În toată istoria noastră, 500-600 de ani am fost hărțuiți, ocupați, luați, bătuți”, a spus Băsescu.

Adevărul despre scutul de la Deveselu

”Investițiile în apărare se fac dintr-un motiv foarte simplu: trebuie să-i descurajezi pe alții, să nu aibă curajul să te atace(…) România, din punct de vedere al securității este în cea mai bună situație din întreaga sa istorie, asta trebuie să știți. Faptul că avem pe teritoriul nostru avem și scutul de la Deveselu, un armament ultra modern și complex, pe care americanii îl vor apăra cu dinții, nu-l lasă din mână, ăsta este un mare avantaj pentru noi (…) Noi suntem protejați de Rusia, dușmanul nostru tradițional, Rusia, pentru că n-avem toți de aici degete la mâini de câte ori ne-a invadat Rusia”, a spus Traian Băsescu, la B1 TV.

Ce trebuie să facă România

Europarlamentarul PMP a mai precizat că, în opinia sa, România trebuie să țină mult atât la calitatea sa de membru UE, cât și la parteneriatul pe care îl are cu SUA: „România nu are variantă decât să stea în parteneriat cu ambele entități, și cu UE, și cu SUA. În primul rând, Europa nu are variantă de securitate pentru ea, în lipsa unei alianțe cu SUA. Ce vedeți acum de la Macron, că vrea să facă armată europeană, e o glumă dintr-un motiv simplu: Europa nu poate stabili un chilibru nuclear cu federația Rusă. De exemplu, degeaba ai tot un milion de soldați, degeaba ai buget de 220 de miliarde de euro, cum are cumulat UE, față de 60 de miliarde de dolari, cât au rușii pentru armată, dacă nu poți ține echilibrul nuclear”.

