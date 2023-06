Într-o emisiune televizată, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut un schimb de replici acide cu moderatorul acesteia, discuția pornind de la moartea afaceristului și politicianului Dumitru Puzdrea.

Traian Băsescu a respins acuzațiile

De asemenea, menționăm că, discuția a avut loc și în contextul redeschiderii dosarului în care se susține că Băsescu i-ar fi retrocedat afaceristului un teren în timpul mandatului său de primar al Capitalei. Este vorba despre un teren de peste 40.000 de metri pătrați lângă Piaţa Presei Libere, unde afaceristul şi-a ridicat complexul comercial Flora.

Băsescu a negat orice legătură de prietenie cu Puzdrea și a respins acuzațiile că terenurile de pe moșia Băneasa-Dămăroaia ar fi fost retrocedate către acesta sau urmașii săi. El a afirmat că terenul pe care Puzdrea și-a construit complexul comercial Flora nu are legătură cu vreo retrocedare semnată de el ca primar.

„Terenul pe care a construit domnul Puzdrea nu are nicio legatură cu vreo retrocedare semnată de primarul Traian Băsescu (…) Eu nu am avut nicio treabă cu Puzdrea, nu a avut loc nicio restituire către el sau urmașii săi”, a spus fostul președinte Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

S-au încins spiritele în emisiune

În timpul discuției, Traian Băsescu s-a arătat deranjat de întrebările puse de moderator și i-a sugerat să se documenteze, încheind prin a-i spune: „Marș, mă!”. Moderatorul i-a răspuns că încearcă să îl provoace și să-l jignească în mod direct. Băsescu a replicat, afirmând că el se simte jignit.

Fostul președinte a încheiat schimbul de replici cu expresia „Marș, mă!”.

„Domnu’ Botin, dați-mi voie ca după această intervenție să vă spun ‘Marș, mă!’, că asta este sloganul vostru”, a declarat Traian Băsescu.

„Domnu’ Băsescu, cu tot respectul, chiar încercați să porniți ce? Sunteți un om gregar, intrați și jigniți în mod direct”, i-a răspuns moderatorului Laurențiu Botin.

„Voi ne jigniți în fiecare seară cu ‘Marș, mă!’”, a răspuns Băsescu.

„Am crezut că apreciați un jurnalist. Sloganul nostru este ‘Marș, mă!’”, a replicat Botin.

„‘Marș, mă!’, tu!”, a încheiat Băsescu, potrivit România TV.